Desiderosi di portare in casa vostra il profumo d’altri tempi e di una vita dall’atmosfera bucolica? Ecco come ricreare lo stile campagnolo in qualsiasi abitazione, dall’appartamento al loft

L’aria pulita, il silenzio di spazi ampi e verdi e una vera e propria immersione nella natura: possedere una casa in campagna è oggi un vero e proprio lusso da custodire gelosamente per una fuga dal caos della città.



Ma cosa fare se non si possiede questo privilegio o si è impossibilitati a raggiungere la campagna in tempi brevi? Portare il fascino della campagna nel vostro appartamento è di sicuro una splendida idea facilmente realizzabile con qualche accorgimento e le giuste ispirazioni.



Dal grande e più gerale progetto architettonico immaginato nei minimi dettagli ai semplici tocchi campagnoli da aggiungere ad una casa già arredata, basta non dimenticare il legno, qualche mobile di tradizione e colori e tessuti dalle fantasie cariche e calde che richiamano l’anima rurale e restituiscono un’atmosfera elegante e accogliente nel pieno rispetto della tradizione.



Ecco allora qui di seguito nove idee per non sbagliare e portare tutto il fascino delle case di campagna anche in città.





1. Il piacere dei materiali semplici

Atmosfere d’altri tempi e ambienti semplici ma accoglienti: questo il concetto da trasmettere in una casa che vuole emulare il fascino dello stile campagnolo. Largo allora al legno, vero protagonista degli interni di campagna, da declinare su tavoli, sedie, mobili, travi a vista e soffitti. Tra gli altri materiali assolutamente consigliati per questo stile, anche il ferro battuto, il vimini, i mattoncini e la pietra viva.



2. Questione di colori

Fondamentali per trasmettere un senso di relax, calore e intimità, i colori virano verso le tonalità primarie con punte di verdi tenui, rosa pallidi e blu acquosi, tutti perfetti per donare energia alle stanze e riempirle di un’atmosfera ispirata alla natura e alle situazioni bucoliche.





3. Parola d’ordine: recupero

Che vi siano stati tramandati dai nonni, li abbiate aquistati nei mercatini o recuperati dalla vostra vecchia casa di campagna, mobili e oggetti con qualche anno alle spalle contribuiscono al fascino di un appartamento dallo stile campagnolo rendendo l’atmosfera ancora più autentica e originale. Fate dunque spazio a vecchie porte che mostrano fiere i segni del tempo, larghi tavoli robusti anche se logori, ceste, bauli e panche riutilizzati ma assolutamente perfetti per ogni camera della casa.





4. Parola ai tessuti

La campagna è anche relax, lentezza e comfort e non c’è niente di più caldo e accogliente dei tessuti e della giusta tappezzeria per la vostra casa. Puntate su una varietà di plaid, cuscini e tappeti dalle differenti combinazioni di colori, trame e motivi. Tra strisce, fantasie floreali, quadri e tessuti trapuntati, il vostro appartamento ne guadagnerà in calore e morbidezza somigliando sempre più a quella casa di campagna che avete sempre sognato.



5. Tutto sulla cucina

Vero cuore degli ambienti campagnoli, la cucina è sicuramente una delle camere che più si presta ad uno stile rustico anche in una casa di città. Si parte da una base in muratura ricavata dalla pietra antica, che dona un sentimento di calore e famiglia all’ambiente, per poi passare al legno per le superfici declinate in tutte le tonalità, dalle più cariche a quelle polverose. Fondamentali anche i dettagli, come la cappa dal design minimal ma ricercato, un tavolo in legno massiccio, un lavandino (meglio se antico), la collezione di pentole e padelle appese e magari una credenza nella quale esporre i piatti in porcellana come faceva vostra nonna.



6. Il fascino del camino

Non è sempre facile avere a disposizione un camino negli appartamenti in città, ma poter optare per dei camini elettrici aumenta sicuramente il fascino di un’atmosfera rurale d’altri tempi. Ricordate di non fermarvi alla sola struttura, ma arricchire il caminetto di tutti quegli accessori in ferro battuto lavorato che ne aumentano il fascino e aiutano a ricreare una splendida atmosfera di gioia e calore.



7. Verde e fiori di campo

Non c’è casa di campagna che si rispetti senza un tocco di verde abbinato all’arredamento. Perfetti in tutti gli ambienti della casa, piante e piccoli orticelli indoor aggiungono un tocco raffinato alle camere rendendole più accoglienti. Una menzione speciale va ai fiori, rigorosamente di campo e coloratissimi, da sistemare in vasi, bottiglie in vetro e contenitori in latta per una vera e istantanea atmosfera bucolica.



8. Ispirazione agricola

Non solo questione di mobili e ambienti ma anche di accessori. Non c’è modo più semplice per ricreare lo stile rustico e rurale del decorare la propria casa con dipinti e immagini ispirati all’ambiente campagnolo e vecchi attrezzi agricoli strategicamente esposti in quegli ambienti come i corridoi di solito poco utilizzati o arredati. Sì allora a zappe, vecchie cassette per gli attrezzi, bauli per un vero e proprio tuffo nei mestieri del passato.



9. Bagno d’altri tempi

E dopo una lunga giornata di impegni e lavoro cosa c’è di meglio di un bagno rilassante in una vasca d’altri tempi calata in un contesto dalle atmosfere rustiche e vintage? Tra gli accessori su cui puntare per un bagno campagnolo non dimenticate il lavabo, i mobili in legno massiccio che mostrano i segni del tempo e tanti accessori rigorosamente recuperati e perfetti per portare fascino e carattere a questa camera.





Cover Photo Credits: iStock Photo