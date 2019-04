Dalle dimensioni alla posizione e al tipo di congelatore, ecco tutto quello che devi considerare se stai pensando di acquistare un nuovo frigorifero da sogno

I meravigliosi frigoriferi americani! Li avete amati nelle case delle vostre serie tv d’oltreoceano preferite, sfogliati sulle riviste di design e ora ne state considerando l’acquisto per la vostra cucina.

Side by side o french door, il frigorifero americano è infatti l’ultimo trend in fatto di elettrodomestici, in un equilibrio perfetto tra capienza, conservazione dei cibi e design hi-tech.



E se vi state chiedendo se vi costerà una fortuna o quali siano gli aspetti fondamentali da considerare nell’acquisto del vostro nuovo refrigeratore, sappiate che le aziende più note nella produzione di frigoriferi propongono numerosi modelli alla portata di tutte le tasche e le esigenze.

Non vi resta allora che leggere qui di seguito qualche consiglio per la scelta del frigorifero americano perfetto per la vostra cucina, dalle dimensioni alla posizione del congelatore, passando per stile, finiture e capienza.







Capacità e dimensioni

Probabilmente l’avrete già preso in considerazione e l’idea di certo non vi spaventa, ma un frigorifero americano richiede parecchio spazio con la sua struttura imponente.



Preso però atto delle sue dimensioni e posizionatolo correttamente all’interno della vostra cucina, saprà ricambiarvi con capienza ed egregia capacità di conservazione.

In linea di massima, un frigorifero a doppia porta parte da 90 centrimetri di larghezza arrivando fino a 150/170 centimetri nei modelli più grandi e professionali.



Accertatevi dunque che non solo si adatti alle misure della vostra cucina ma che riesca anche e soprattutto a passare per scale, porte e ingresso, evitando così spiacevoli imprevisti.









Side by side

Meglio conosciuto come modello “side-by-side”, il frigorifero americano colpisce per l’ampio spazio di conservazione a disposizione e per gli scomparti frigorifero e freezer verticali, uno di fronte all’altro, divisi al centro da due porte.

Il vantaggio sta proprio nell’equilibrio perfetto tra spazio e funzionalità aggiuntive, visto che spesso sono dotati di comandi touch, distributori d’acqua e di ghiaccio.



Insomma, un extra perfetto che va a completare un elettrodomestico all’avanguardia oggi finalmente alla portata di tutte le tasche.









French door

I più attenti ed esigenti si saranno già imbattuti in due modelli di frigoriferi americani che puntano sulla ridistribuzione degli spazi in modo più tradizionale, i cosiddetti "french door" a 3 e 4 porte.

In un mix di modello side-by-side e freezer nella parte inferiore, questo frigorifero garantisce una maggiore funzionalità e razionalità nell’utilizzo dello spazio, spesso accompagnato da funzioni intelligenti e compartimenti speciali oltre alla possibilità di scegliere l’opzione ideale tra una vasta gamma di finiture e colori.









Lo stile e il colore adatto

E a proposito di finiture e colori e visto che anche l’occhio vuole la sua parte, tra gli aspetti da prendere in considerazione nella scelta del frigorifero americano c’è sicuramente lo stile.

Disponibili in numerose forme, dimensioni e finiture, questi frigoriferi sono infatti curati nei minimi particolari e corredati di finiture metallizzate, satinate e preziose, con un’attenzione ai dettagli riscontrabile anche all’interno dell’elettrodomestico.



A voi dunque la scelta di quello che si adatta alla perfezione all’arredamento della vostra cucina.









Congelatore su o giù

Un altro fattore da considerare nella scelta del frigorifero americano più adatto alle vostre esigenze è il tipo di congelatore e la sua posizione rispetto all’elettrodomestico.

Di solito, i modelli che vanno per la maggiore hanno lo scompartimento freezer al di sopra del frigorifero, ma qualora vi servisse più spazio per riporre gli oggetti congelati, il modello con il congelatore nella parte inferiore potrebbe fare al caso vostro.



Più ampi e capienti, questi modelli consentono infatti un accesso più facile e veloce ai prodotti con uno sforzo decisamente minore.









Acqua e ghiaccio

Parlando di freezer, come non menzionare i modelli accessoriati di distributore di acqua e ghiaccio? Basta collegare la macchina a un rubinetto dell’acqua e il gioco è fatto.

Questi modelli inoltre sono corredati di filtri e assicurano acqua fresca e ghiaccio sempre a disposizione, specialmente durante le giornate estive più calde.







Ottimizzazione dei consumi e design hi-tech

Side-by-side o French door, nella scelta del vostro frigorifero americano non dimenticate di prestare attenzione alla classe energetica, così da ottimizzare i consumi e ridurre il carico dell’elettrodomestico.

Quasi la totalità dei modelli in circolazione garantisce infatti una classe energetica pari ad A o addirittura superiore, con sistemi differenti sempre all’avanguardia, non solo dal punto di vista energetico ma anche tecnologico proponendo un elettodomestico sempre più intelligente e interattivo. Un esempio tra tutti? Il modello con schermo LCD collegato via smartphone che permette in qualsiasi momento di controllare lo stato dei cibi all'interno, anche da remoto.









L’importanza dei dettagli

Una volta scelto lo stile, le finiture, la tipologia e gli eventuali accessori tecnologici, non vi resta che considerare i tanti piccoli fattori legati ai dettagli.

Non dimenticate infatti che scegliere il frigorifero più adatto alle vostre esigenze significa anche considerare il numero dei vostri famigliari, le vostre abitudini alimentari e la necessità di avere tutti i cibi sempre a portata di mano e conservati nel miglior modo possibile.









