Sotto il bancone dell’isola, in una nicchia o semplicemente in versione mini sotto una fila di mensole, ecco qualche ispirazione per utilizzare un frigorifero piccolo nella vostra (ancor più piccola) cucina

Tutti sognano un grande frigorifero con ogni tipo di comfort, ma cosa fare se lo spazio in cucina scarseggia e l’esigenza di conservare cibi e bevande desidererebbe incontrare il desiderio di un elettrodomestico in armonia con l’ambiente circostante?



La soluzione, come sempre, è nel saper adattare la giusta idea agli spazi a disposizione, optando, in questo caso, per un frigorifero più piccolo ma non per questo con meno appeal.



Sistemato sotto il bancone dell’isola, incassato in una nicchia o semplicemente in versione mini sotto una fila di mensole, ecco allora 7 idee per rendere un piccolo frigorifero l’eroe della vostra (ancor più piccola) cucina.





Più alto che largo

Se lo spazio in cucina scarseggia, perché non puntare su un frigorifero piccolo sì, ma soltanto in larghezza? Perfetto per le abitazioni dai soffitti alti, un frigorifero più alto che largo è la soluzione ideale per sfruttare al meglio l’ambiente circostante non rinunciando a tutti i comfort di un prezioso alleato domestico.







Inglobato nella credenza

Frigorifero incassato in un mobile ad ante? Perché no. Optando infatti per uno di quei modelli da bar, non solo avrete risparmiato spazio prezioso ma avrete anche reso ultra moderna e sofisticata la credenza in cucina. Un gran bel colpo.







Mini sotto mensole e scaffali

In caso di cucina piccola la regola è una sola: ottimizzare ogni spazio. Come in questa immagine, dove uno scaffale alto e a più livelli è stato potenziato con un mini frigorifero sottostante. Il tocco di colore rende il tutto più originale e sposta l’attenzione dalla mancaza di spazio all’idea geniale.







A scomparsa sotto il bancone

Se la vostra cucina è spaziosa quel tanto che basta per ospitare un’isola centrale, meglio approfittarne per ricavare piccoli ripostigli utili. In questo caso l’interno dell’isola si trasforma in un pratico e spazioso frigorifero a cassetti. Colpo di scena assicurato.







Piccolo ma raddoppiato

Il segreto è giocare d’astuzia: laddove la vostra cucina è penalizzata in altezza, potrete puntare sulla profondità degli spazi posizionando non uno, ma ben due frigoriferi (piccoli). L’ideale non solo per le famiglie numerose ma anche per le case condivise tra coinquilini.







Come al bar

Poco spazio in cucina e tanta voglia di recuperare quella parete bianca e vuota in salotto unendo l’utile al dilettevole? Al posto del solito carrello bar, puntate su un angolo… american bar. Perfetto per i vostri drink, il frigorifero sotto il mobile sarà utile anche per conservare qualche cibo extra.





Cover photo credits: Candy