‎Dalle sedute sospese ai dondoli passando per le amache da giardino, ecco i modelli più belli e interessanti da prendere in considerazione per il tuo spazio all'aperto dedicato al relax

A pochi mesi dall’inizio ufficiale dell’estate e con l’aria che pian piano comincia a riscaldarsi regalando i primi raggi di sole caldi e intensi, il momento è perfetto per iniziare a pensare ai vostri esterni e a come valorizzare il vostro spazio all’aperto con dondoli, sedute sospese e amache.



Disponibili in numerosi stili, modelli differenti e strutture classiche o contemporanee, avrete solo l’imbarazzo della scelta per colori di cuscini e rivestimenti, tutti adatti a terrazzi, verande, giardini e l’esterno delle vostre ville o case al mare.



Ecco allora qui raccolti per voi i dieci modelli di dondoli e amache da giardino più belli per arredare i vostri esterni sempre tenendo bene a mente lo scopo principale: un relax assoluto. Non sentite anche voi già il sapore dell’estate?







Dondolo - Ethimo

Swing è il dondolo a baldacchino che nasce dalla collaborazione fra Patrick Norguet ed Ethimo. Parte della collezione lounge, è caratterizzato da una duplice struttura, una esterna in metallo e una interna in doghe di teak decapato. Il nido perfetto per accogliere corpo e mente in un dolce far niente assolutamente chic.









Sultan Swing - Indian Ocean

Con il colore celeste intenso ricorda le fonti d’acqua, mentre la sua struttura a baldacchino imponente in tessuto e teak in legno massello è perfetta per i vostri spazi all’aperto e per dar loro un aspetto elegante e regale.









Seduta sospesa Gravity – Roberti

Perfetta per i vostri spazi all’aperto, Gravity è la seduta sospesa in acciaio con finitura a polveri color champagne e graphite che potrebbe anche arredare i vostri interni. La struttura agile e snella di questo divenetto-dondolo in acciaio è il compromesso ideale per conciliare relax e particolari esigenze di spazio.









Seduta sospesa a tre posti Swingres – Dedon

Si ispira all’oggetto icona Nestrest, la seduta sospesa a tre posti Swingrest renterpretata da Pouzet per dare vita ad un elemento di arredo unico. La forma ricorda alla base una coppa e rende questo dondolo molto spazioso, l’ideale da posizionare in terrazza, veranda, così come anche in un ambiente interno.‎ Il suo punto forte? Una cura estrema e una rifinitura dei dettagli associata ad un comfort assoluto per i vostri momenti di relax.









Amaca Acapulco – Mediterraneo by GPB

Immancabile tra gli elementi da giardino, l’amaca è associata al riposo e al relax estivo. Il modello Acapulco è fornito di un supporto in legno di eucalipto, un tessuto trapuntato e viterie in acciaio inox.‎ Posizionabile su 3 altezze differenti, sarà il vostro compagno inseparabile dei sonnellini della bella stagione in arrivo.









Amaca in Batyline Wave – Royal Botania

Se invece siete alla ricerca di un modello dalle forme più moderne e dalla struttura agile e leggera, Wave Amaca in Batyline® di Royal Botania è realizzata in acciaio inox e seduta in Batyline®, per un relax profondo ovunque voi desideriate.









Dondolo in legno – Paola Lenti

Disponibile ad uno o due posti e realizzato in legno di sassofrasso curvato e trattato in superficie con una protezione oleo-idrorepellente, questo dondolo è la soluzione ideale per un giardino contemporaneo e curato nei minimi particolari. Sono anche disponibili un cuscino di seduta e cuscini di appoggio con rivestimento sfoderabile negli esclusivi tessuti per esterno Luz e Rope T.‎









Seduta sospesa Portofino – Roberti

Portofino è una collezione completamente in alluminio con intreccio in Nautic Rope. Elegante e funzionale, questa seduta sospesa conserva tutto il fascino dell'intreccio manuale.‎ Il relax estremo è invece assicurato da una morbida seduta e dai tanti cuscini che è possibile aggiungere e di certo fondamentali per il vostro riposo all’aperto accarezzati dalla brezza estiva.









Dondolo a due posti Cool-là – Emu

Cool-là è il dondolo a 2 posti in acciaio dalle forme insolite che sfugge ad una catalogazione ben precisa. Caratterizzato da un forte impatto estetico e visivo, evoca il concetto di nido e cocoon ed ha come suo punto forte una struttura in tubolare di acciaio prezincato a caldo che a sua volta sostiene una seduta in tubolare e lamiera stirata.‎ Il parasole invece è realizzato in tessuto tridimensionale, lo stesso usato per la copertura del cuscino imbottito della seduta.‎









Seduta sospesa Maia – Kettal

Disegnata Patricia Urquiola, Maia è la seduta sospesa in fibra sintetica che sfoggia leggerezza e un'elegante naturalezza.‎ Il design dell’intreccio artigianale, la solidità della struttura in alluminio e la nuova collezione di tessuti di porotex e ciniglia creano una combinazione unica e carica di energia, perfetta per aggiungere carattere ai vostri esterni.







Cover photo credits: Kettal