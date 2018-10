Simbolo di un’eleganza estremamente versatile e ancora del tutto attuale, abbiamo tante ragioni per convincervi che acquistarlo sia la scelta giusta per la vostra casa. Scopritele con noi

Scegliere un divano Chesterfield è un po’ come andare sul sicuro, perché nel tempo questo classico del design versatile e iconico è riuscito a farsi spazio non solo nelle case più eleganti, ma anche e soprattutto negli ambienti moderni e dagli stili più contemporanei.



Caratterizzato da braccioli alti e rigidi e una lavorazione capitonné per un effetto trapuntato, questo divano simbolo del mondo aristocratico britannico deve il nome a Lord Phillip Stanhope, Conte di Chesterfield, che avrebbe commissionato a un artigiano londinese il primo modello di questo tipo, rigorosamente imbottito e con una seduta molto bassa.



Da quel momento in poi il divano Chesterfield è passato dalle case degli aristocratici agli esercizi commerciali, sino ad arrivare alle nostre zone giorno, portavoce di uno stile intramontabile ma assolutamente attuale e versatile. Sono tante infatti le versioni disponibili sul mercato oggi, dalle classiche vintage in pelle marrone a quelle in rivestimenti più economici e colorati, tutte perfette per aggiungere un tocco originale al vostro salotto.



Ancora indecisi se acquistarne uno per la vostra casa? Qui in basso vi elenchiamo ben sei motivi per convincervi che scegliere un divano Chesterfield sia la scelta giusta: scopriteli con noi.





1. È un pezzo intramontabile

Investire su un Chesterfield è un po’ come acquistare un pezzo di storia, ma non per questo va considerato desueto o fuori moda. Il suo stile senza tempo (benché per lui, dall’ideazione pare siano passati ormai qualche centinaio di anni) rappresenta infatti un vero e proprio status symbol del mondo aristocratico britannico di una volta, che arriva dritto nelle nostre case per raccontare una storia di eleganza senza fine.



2. È fatto a regola d’arte

Benché non esista un modello “originale”, è comunque possibile riconoscere e scegliere un buon Chesterfield dai dettagli e dalla qualità dei materiali utilizzati. Questo divano è sicuramente un prodotto di alta artigianalità fatto a regola d’arte, con le pieghe sulla lavorazione capitonné e sulla parte frontale del bracciolo che sembrano quasi disegnate. Un pezzo di design che merita un posto nelle vostre case ma che non dev’essere lasciato al caso stando bene attenti alle strane “occasioni imperdibili” a prezzi scontati in cui potreste imbattervi.



3. È estremamente versatile

Seppure i modelli originali fossero rigorosamente in cuoio molto rigido e in tonalità sempre legate ai colori della terra, nel tempo il divano Chesterfield ha mutato e variato così tante volte il suo aspetto da diventare uno degli elementi d'arredo più versatili e adattabili di sempre. Dal classico al contemporaneo, è dunque oggi possibile abbinarlo a qualsiasi tipo di ambiente poiché personalizzabile in differenti palette di colori e rivestimenti. Temete che il classico rivestimento in pelle vintage marrone possa rendere la camera troppo impostata? Puntate sul velluto in una tonalità elettrica e brillante o pastello e l’effetto sarà sofisticato ma con un tocco eclettico.



4. È in grado di arredare una camera anche da solo

La sua versatilità non nasconde però quell’innegabile allure elegante e sofisticata in puro stile tipicamente britannico. Nel suo stile originale o riproposto in chiave più moderna e in differenti tonalità e materiali, resta comunque invariata la capacità del Chesterfield di arredare una camera riempendola solo grazie alla sua presenza. E se proprio amate il “tutto accessoriato”, basta aggiungere un tavolino da caffè, una lampada e qualche quadro e il gioco è fatto.



5. È comodissimo

Questa specie di guscio cubico in cui ci si può quasi sprofondare e con i braccioli che consentono di appoggiare le braccia quasi perpendicolarmente al corpo è stato sin da subito concepito proprio per la comodità e il benessere di chi vi ci siede sopra. Nonostante la seduta morbida infatti, il Chesterfield garantisce comunque un busto eretto in una posizione composta e raffinata e proprio per questo, sono perfetti anche per un po’ di relax e, perché no, addirittura riposo.



6. È (quasi) indistruttibile

Sempre tornando con i ricordi al passato, pare che Lord Phillip Stanhope di Chesterfield si sia ispirato ai sedili delle carrozze per l’ideazione di questo divano. Laddove però i cuscini erano di stoffa imbottita, per questioni igieniche e di pulizia sono state sostituite con del cuoio, più resistente e lavabile. E proprio i materiali più duri e spessi consentono a questo divano di non macchiarsi facilmente, resistere all’acqua (sono facilmente pulibili con una spugnetta morbida e poco sapone liquido) e ad eventuali colpi e danni.





Cover Photo Credits: Loaf.com