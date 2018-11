Pronti a tuffarvi nella magia (casalinga) del Natale? Per le decorazioni di quest'anno, armatevi di carta e forbici e puntate sul fai da te

Il conto alla rovescia per Natale è già partito e non c’è niente di più natalizio che godersi il calduccio della casa e prepararsi all’atmosfera di festa dedicandosi al fai da te per creare le decorazioni natalizie.



In cerca di ispirazione? Dalle ghirlande per le porte agli addobbi per l’albero, passando per i centrotavola e i calendari dell’Avvento, abbiamo raccolto per voi 10 splendide idee per divertirvi a realizzare fantastiche decorazioni natalizie con la carta. Non vi resta che correre a recuperare forbici e colla: buon divertimento!





1. Per l’albero di Natale

Un albero di Natale con decorazioni di carta? Perché no! Tutto quello che vi serve sono fogli di carta colorata da traformare in tante striscioline e qualche puntina da disegno per tenerle tutte in una sfera circolare.



2. Tutti a tavola

Come segnaposto o centrotavola originale, gli alberelli di Natale in carta sono un’idea semplice ma sofisticata quanto basta, soprattutto se ricreati con uno splendido e super colorato effetto 3D.



3. Atmosfera casalinga

Cosa scalda il cuore più di una casa piena di gente e illuminata a festa? Divertitevi a ricreare quella magia costruendo tante piccole casette in carta o cartone da appendere come decorazioni per il vostro albero o su rami da raccogliere in un vaso all’ingresso o in un angolo vuoto della vostra casa.



4. Ghirlande alternative

Anche la ghirlanda natalizia per la vostra porta d’ingresso può trasformarsi in una splendida opportunità creativa. Le foglie saranno ritagliate su carte stampate e colorate o spartiti musicali e verranno poi chiuse in un cerchio con nastri e ornamenti tipicamente natalizi per un risultato di grande effetto.



5. Testa di renna

Per una decorazione che ricorda tanto gli chalet di montagna ma che non passa mai di moda specialmente rivisitata in chiave pop, armatevi di cartone e create la vostra testa di renna con le forme ad incastro. Un naso rosso colorato con il pennarello, qualche nastrino, un campanellino e una ghirlanda e il gioco è fatto.



6. Dall’albero alla casa

Origami per le decorazioni del vostro albero? Sì grazie! Il segreto è puntare su forme e fantasie di carta differenti per un effetto colorato e divertente. Basterà un nastrino per appenderle anche ai pomelli dei vostri mobili o alle maniglie delle porte.



7. Villaggio di Natale

Una splendida variante delle casette appese ai rami? Ricostruire un bellissimo villaggio natalizio da posizionare sul mobile della tv o un comodino spoglio. Vi serviranno tante casette di texture differenti (assolutamente consigliati anche i glitter) e una serie di lucine colorate da nascondere dentro le case per illuminarle a festa.



8. Il tocco chic

Non solo carta per questa decorazione, che ottiene così un inaspettato twist molto chic proprio grazie all’anello dorato e all’aggiunta di un rametto di abete. Anche in questo caso il risultato sarà assolutamente perfetto per l’albero di Natale come per maniglie e pomelli dei vostri mobili.



9. Cascata di stelle

Tante piccole stelline di carta bianca infilate lungo un filo di nylon e appese al lampadario o al soffitto e avrete ottenuto in pochi semplici tocchi una splendida decorazione natalizia che potrete sicuramente mantenere tutto l’anno perché davvero intramontabile e sempre attuale.



10. Calendario dell’Avvento

I bulbi di queste bellissime luci in cartoncino andranno a racchiudere dolci sorprese per tutta la famiglia, mentre le targhette scritte a mano segneranno il corrispondende giorno di dicembre in attesa del Natale. Entra a pieni voti tra i nostri calendari dell’Avvento preferiti.





Cover Photo Credits: iStock Photo