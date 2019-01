Matieriali naturali, palette neutre e un'accogliente aspetto vissuto: ecco 8 cucine rustiche che vi faranno innamorare

Non è necessario vivere in campagna per accogliere il design rustico tra le mura di casa, specialmente in cucina.

Il materiale più comune è certamente il legno, che contribuirà a rendere gli spazi ancora più accoglienti e che solitamente viene accostato a pareti in mattoni a vista o soffitti con travi.

Il fascino delle cucine rustiche unisce infatti il pregio di materiali naturali, palette neutre, gestione funzionale degli spazi e un accogliente aspetto vissuto che le rende ancor più straordinarie.

Ecco 8 suggerimenti per non sbagliare che vi faranno innamorare di questa atmosfera senza tempo.





Rustico contemporaneo

Travi a vista ed elementi in legno fanno si che la struttura di questa cucina sia decisamente rustica. I dettagli d'arredamento, come sedie e lampadari portano tra le mura di casa un twist contemporaneo, nordico, che rende questa cucina ancor più particolare. Il nostro suggerimento? Mixate il rustico al contemporaneo.





Un tocco vintage

Lo stile rustico si sposa divinamente ad elementi vintage, che rendono l'aspetto degli interni vissuto e quindi più accogliente. Scegliete un elemento d'arredo protagonista e attorno ad esso costruite la vostra storia.





Dettagli accoglienti

La cura per i dettagli cambia completamente la percezione di uno spazio. Un tocco rustico può essere introdotto infatti semplicemente da piccoli elementi d'arredo come pensili e piani di lavoro in legno, oggetti appesi e dettagli vintage che contribuiranno a rendere l'atmosfera rustica e accogliente.





Un po' di colore

Quando tutto parla del passato ci sono elementi che possiamo considerare "modificabili". Sebbene la palette rustica sia normalmente neutra, in questo casa il complemento d'arredo protagonista della cucina rende vivace lo spazio con il suo verde luminoso. Lo spazio si fa più accogliente e caldo, e il legno verde è in contrasto con il contesto total white.





Piastrelle e boiserie

Seppur bianche, le piastrelle di questa cucina sono in grado di emergere con forza, e sono decisamente perfette posizionate al di sopra di una boiserie che porta in cucina un twist provenzale e romantico. Il resto degli elementi decorativi sono decisamente rustici e molto suggestivi.





Stile industriale dal twist rustico

In questa cucina la struttura industriale moderna sposa con armonia un contesto rustico che vede un soffitto in legno con travi a vista molto romantico. Un risultato affascinante e di design che rende lo spazio particolarmente accogliente.





Mattoni a vista

La parete di mattoni a vista è uno degli elementi distintivi della cucina rustica. Ad essa è possibile accostare qualunque genere di stile, poiché il contesto risulterà sempre caldo ed intimo, funzionale e conviviale.





Isola in regno rustico

C'è qualcosa di più conviviale di una grande isola come piano d'appoggio? Questa soluzione è ideale quando si vuole creare un contesto intimo e accogliente in cucina, e la sua struttura definirà lo stile dello spazio. Sceglietela in legno (e marmo) con cassettoni funzionali ma dal twist vintage per dare alla vostra cucina un'impronta inconfondibilmente rustica.





Cover Photo Credits: Cucina «Ontario» di Stosa