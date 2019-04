Dettagli eleganti, suggestivi e romantici per una resa piacevolmente confortevole

Quando le dimensioni sono ridotte occorre concentrarsi su altri dettagli per rendere unico uno spazio. La cucina è il fulcro della casa, il luogo dove tutto accade e dove gli inquilini trascorrono molto del loro tempo in compagnia. Per questo le prerogative fondamentali sono due: accoglienza e intimità.

Come sfruttare e valorizzare al meglio una cucina piccola? Un bancone romantico al posto della tavola, un affascinante tocco retrò, una palette accogliente e senza tempo, ma anche un mazzo di fiori sempre fresco.

Ecco cinque suggerimenti per non sbagliare.





Crea un angolo intimo e conviviale

Scegliete l'angolo che più vi attira e rendetelo un punto di aggregazione vero e proprio per i vostri ospiti, così che possano sempre sentirsi accolti e a loro agio.





Aggiungi un twist francese (romanticamente chic)

Una vecchia cassetta della frutta riciclata, una mensola in legno, un'elegante tenda panna a coprire l'invisibile o una pianta appena colta dal giardino. Qualunque sia il vostro twist romantico rendetelo visibile ogni giorno, renderà lo spazio vivo e accogliente.





Scegli una palette pastello

Le palette chiare e sofisticate sono sempre accoglienti. Scegliete ad esempio un verde salvia polveroso, che potrete valorizzare con del bianco, del verde ornamentale o del legno, tutte tinte soft e rilassanti.





Al bancone, informale ma accogliente

Un'idea salvaspazio e molto accogliente è quella del bancone con gli sgabelli come sedute. Quando avete ospiti e siete indietro con la cena invitateli a tenervi compagnia seduti al di là del bancone, questa soluzione aggrega in maniera del tutto naturale.





Delimita lo spazio

Un'idea suggestiva e decisa è quella che vede una netta divisione sul pavimento all'inizio della cucina. Questa infatti avrà una pavimentazione differente dal resto della casa, e diventerà un luogo esclusivamente accogliente seppur piccolo.