Non solo linee pulite, design rigoroso e un'ampia gamma di finiture e colori. Scegliere una cucina moderna significa anche dotare la propria casa di soluzioni ingegnose, salvaspazio e innovative

Si fa presto a dire cucina moderna! Ma come cambia - davvero - l'ambiente domestico una volta dotato di una cucina di questo tipo? Quali brand possono costituire un riferimento utile per iniziare a orientare la propria scelta d'acquisto? Quali materiali e quali dettagli tecnici contribuiscono a conferire un aspetto più in linea con i tempi che corrono alla cucina?

Proviamo a intraprendere un piccolo viaggio, con dieci tappe: 10 cucine moderne di altrettanti brand.





1. 36E8 WILDWOOD di Lago

Disponibile anche nel colore rosa, questo modello di cucina moderna disegnata da Daniele Lago appartiene al sistema 36e8, attraverso il quale l'azienda produttrice ha introdotto - per la prima volta - un modulo di base quadrato artefice di una "rivoluzione" nelle modalità contenitive. Fortemente personalizzabile, può disporre di appoggi in vetro o sospesi.





2. One di Ernesto Meda

L'abbinamento fra marmo carrara e bianco lucid un classico rivisitato per una proposta caratterizzata dalla semplicità del layout.‎ Ogni elemento compositivo è L'essenzialità e, probabilmente, il tratto peculiare del progetto compositivo di questa cucina moderna. Dal 2015 in produzione, associa marmo carrara e bianco lucid in un impianto semplice e coerente.





3. Ego Mirror di Abamis

L'acciaio lucidato a specchio conferisce a questa cucina un carattere spiccatamente moderno, mentre il design compatto, le leggere curvature e lo sviluppo anche su misura la rendono adatta anche alle piccole case. Da suggerisce anche a chi ama le atmosfere che evocano la dimensione dei veri ristoranti.





4. Joy di Snaidero

Componibile e con maniglie integrate, questa cucina si presta a numerose combinazioni, offrendo la possibilità di un adattamento alle diverse esigenze dello spazio domestico, senza compromettere funzionalità e impatto estetico.





5. Mood di Scavolini

In questo modello best seller della collezione Scavolini, su progetto del designer Silvano Barsacchi, linee nette e pulite e la possibilità di estendere la composizione anche all'ambiente living sono sinomino di durata nel tempo e adattabilità alle diverse esigenze.







6. MIUCCIA-T45 di TM Italia Cucine

Mai pensato a una cucina angolare, ma provvista di isola? Il modello Miuccia costituisce una delle novità del 2018. In questa specifica composizione, tra le altre peculiarità, dispone di una lcappa incassata su struttura a disegno e di un modulo verticale per fissare il televisore.





7. Essenza di Cucine Lube

Cucina componibile in legno senza maniglie, in legno, Essenza incontra il favore di chi ha un debole per le linee pulite, prive di eccessi decorativi e in grado di soddisfare le esigenze dell'abitare moderno.





8. Aprile di Boffi

C orian®, legno, acciaio inox, pietre sono i materiali costituiti di questa cucina sviluppata da Piero Lissoni. Tra le numerose caratteristiche salienti si segnalano le a nte 3D, realizzate con moduli di varia larghezza e differente spessore a creare un effetto tridimensionale; la maniglia è ricavata all'interno.‎





9. N_ELLE di Cesar

Rigore, pulizia delle forme e impronta preziosa, grazie al sofistica rivestimento in marmo: in produzione dal 2017, questa cucina moderna, provvista di isola, può soddisfare chi intende prendere le distanze dalle soluzioni più comuni e arricchire la propria cosa con mobili che non passano inosservati.





10. Trim di Dada

Progettata nel 2007, questa cucina componivile incarna " un modo nuovo di vivere la cucina, più razionale e duttile, pensata per i ritmi veloci del nostro tempo.‎ Oggi la progettazione deve proporre il modo di utilizzare la casa ottimizzando il più possibile gli spazi a disposizione", come ha affermato il suo artefice, il designer Dante Bonuccelli.