Estremamente funzionali e al tempo stesso sofisticate, le isole rappresentano il punto focale delle cucine contemporanee e uniscono la famiglia in uno spazio intimo e raccolto. Ecco le idee più belle da cui lasciarsi ispirare

Il segreto è tutto in quell’isola centrale: un blocco che all’apparenza può sembrare un semplice spazio extra in cucina, ma che in realtà si rivela essere il fulcro di pranzi e cene informali, colazioni e caffè in compagnia e vero e proprio cuore della casa.



E se state pensando che la cucina con isola sia qualcosa di adatto solo ai grandi spazi, niente di più sbagliato: questi progetti sono infatti ideali per definire anche gli ambienti più piccoli e separarli dai soggiorni con stile e in modo intelligente.



Alla ricerca di una cucina con isola per la vostra casa? Qui di seguito abbiamo raccolto per voi dieci tra i modelli più belli, essenziali e sofisticati da cui prendere ispirazione, senza tralasciare anche gli stili più eclettici e colorati.



1. Scavolini – Diesel Social Kitchen

Quando l’anima e lo stile Diesel incontrano la capacità di Scavolini di interpretare tutti gli spazi con gusto e razionalità, ecco che nasce un nuovo concept di cucina.‎ Diesel Social Kitchen è infatti l’ambiente dove al piacere del cucinare si associa il piacere della relazione, una “social kitchen” che sorprende per il design e per la ricerca e la qualità dei materiali e si rivela i‎l luogo perfetto in cui socializzare ed esprimere il proprio stile. ‎Photo credits: Scavolini









2. Snaidero – First

Minimale e dalle linee pulite e senza tempo, First è un progetto di cucina senza maniglia che risulta comunque all’occhio vivace e contemporaneo, grazie alle diverse possibilità compositive.‎ Tra le tante, mensole a giorno, profili personalizzabili e, restando in tema, banconi e isole su misura, per un progetto di autentico total living.‎ Photo credits: Snaidero









3. Cucine Lube – Laura Cucina

Laura è la cucina perfetta per ogni spazio, anche quello più piccolo e concentrato. La sua composizione rende infatti lo spazio più intimo e accogliente, mentre la presenza dell’isola centrale funge sia come zona cottura che come appoggio per il bancone snack, per una cucina bella e funzionale.‎ La colonna terminale a giorno è infine arricchita con ante fresate, per rendere preziosa la zona living da ogni punto di vista.‎ Photo credits: Cucine Lube









4. Multiform – Form 12 Grey Stained Oak

Perfettamente rifinita ed estremamente sofisticata, Form 12 è una linea di cucine senza tempo dal design in rovere naturale e uno stile nordico, per un risultato finale in legno massello scuro che stupisce e arreda con stile e discrezione. L’isola spazioza con la possibilità di aggiungere sedie e sgabelli permette un’estrema condivisione anche e soprattutto dello spazio sociale. ‎Photo credits: Multiform









5. SieMatic – Pure

Le nuove soluzioni SieMatic partono dal concetto di lifestyle ed eleganza senza tempo per interpretare lo stile e il gusto degli amanti delle cucine e dell’interior design. Linee minimaliste e colori neutri, il progetto Pure offre tantissime possibilità creative in una disposizione simmetrica che trasmette una piacevole tranquillità e dove l’isola si trasforma in tanto spazio extra perfetto per tutta la famiglia. ‎Photo credits: SieMatic









6. Cesar – Maxima 2.2 Composizione 1

Maxima 2.‎2 è il sistema progettuale e creativo che contraddistingue Cesar grazie alla sua unicità e trasversalità.‎ Con le sue oltre 90 finiture abbinate ai differenti sistemi di apertura, questo progetto architettonico risponde alle esigenze di componibilità, tecnologia e flessibilità mantenendo in ogni soluzione le sue caratteristiche di linearità e attenzione ai materiali.‎ Photo credits: Cesar









7. Febal Casa – Ice

Salta all’occhio per i colori e le geometrie, le linee pulite e nette e il grande rigore ed eleganza questa cucina Febal Casa, ma soprattutto per l’armonia tra funzionalità ed estetica. Ice è infatti un progetto estremamente versatile pensato per creare spazi personalizzati adatti alle esigenze di tutte le famiglie. Photo credits: Febal Casa









8. Valcucine – Genius Loci V-Motion

Come una linea forte che attraversa la matericità delle superfici, colore e forme nette e decise rendono questa cucina assolutamente unica e dall’estetica sofisticata. L’isola in questo caso si allunga e corre seguendo tutta l’estensione della cucina, come un doppio binario e un prezioso supporto per tutte le esigenze di chi vorrà sceglierla come spazio completo di total living. Photo credits: Valcucine









9. TM Italia Cucine – K6

Caratterizzata da superfici lucide ed un sistema modulare, K6 presenta profili presa maniglia per le aperture e una splendida isola perfetta per la preparazione dei cibi ma anche e soprattutto per la condivisione degli spazi in totale armonia. Photo credits: TM Italia Cucine









10. GD Arredamenti – Park Avenue

Sembra uscito da qualche rivista di interior design il progetto Park Avenue, che con il suo stile classico e ricercato e il colore estremamente elegante restituisce una cucina importante ma comunque perfetta per qualsiasi esigenze. Photo credits: GD Arredamenti







Cover photo credits: Scavolini