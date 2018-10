Prestare attenzione a stile e colore non è l’unico accorgimento per acquistare un buon divano. Scoprite con noi tutte le regole per sceglierne uno senza errori

Acquistare un divano è un po’ come fare un investimento: la speranza è che frutti e dia risultati duraturi nel tempo. E siccome sappiamo quanto sia difficile barcamenarsi tra stili, modelli, tessuti, colori e (soprattutto) prezzi, abbiamo deciso di facilitarti un po’ la scelta.



Tra tutte le opzioni da prendere in considerazione per l’acquisto di un divano, ce ne sono infatti alcune a cui bisogna prestare particolare attenzione per evitare di ritrovarsi con un pezzo di arredamento scomodo e peraltro lontano dai tuoi gusti.



Qui di seguito allora ecco 5 regole per scegliere il divano perfetto evitando di sbagliare: comincia a fare spazio in salotto e a preparare le pantofole, in arrivo un carico di morbido relax!





1. Considera misure e proporzioni

Scontato sì, ma meglio ripeterlo ad alta voce: spazi e divani vanno misurati. Prima ancora di metterti alla ricerca del modello più adatto alla tua camera, assicurati infatti delle misure del perimetro in cui verrà posizionato il divano, oltre a quelle di porte e scale per il trasporto. Cerca poi di immaginare lo spazio intorno: vuoi aggiungere altri poltrone e divani? Hai bisogno di spazio extra nel caso tu lo voglia trasformare in un letto per gli ospiti? A te la scelta, purché rispetti una proporzione equilibrata.

2. Provalo

Tra i più grandi errori che tu possa mai commettere c’è sicuramente l’acquisto di un divano alla cieca. Prima ancora di verificare qualsiasi parametro stilistico, un divano va infatti toccato con mano e provato assicurandoti che superi a pieni voti la prova lunghezza e comfort. Chi mai vorrebbe infatti un semplice complemento d’arredo scomodo e che peraltro non rispecchia le esigenze di tutta la famiglia?

3. Investi in una buona struttura

Dopo esserti accertato di misure, proporzioni e comfort non puoi però non prestare attenzione alla qualità della struttura. Importante infatti scegliere un telaio masiccio, duraturo e fornito di garanzia, per assicurarti un relax profondo e duraturo nel tempo, come il migliore degli investimenti.

4. Considera le tue esigenze

Dove andrà posizionato il divano? Di quanti posti dovrà essere fornito? Lo preferisci semplice, dotato di cassetto interno o letto per un posto extra per gli ospiti? E soprattutto, dovrà essere a prova di bambini e animali domestici? L'estetica infatti è importante, ma ancor di più la funzionalità e queste sono solo alcune delle domande che dovrai porti per scegliere il divano a te più adatto e, in base alle risposte, puntare su un particolare modello così come stili e colori che andranno ad adattarsi di conseguenza.

5. Punta su stile e colore

E infine, dopo tanta strategia, ecco che anche l’occhio vuole la sua parte. Che tu lo scelga intonato alle pareti e al resto dell’arredamento della camera o in perfetto contrasto, non dimenticare di acquistare un divano prestando attenzione anche allo stile e ai colori, puntando su tonalità e fantasie con quel tocco in più e assolutamente personale in grado di trasformare l’intera stanza.

Photo credits: Loaf.com