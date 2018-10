Dimenticate il solito rivestimento in legno per pareti: ecco come la boiserie è in grado di trasformarsi in splendidi e raffinati elementi d’arredo per gli ambienti della vostra casa

Da sempre sinonimo di eleganza e raffinatezza, la boiserie si è distinta nel tempo come la perfetta tecnica decorativa in grado di aggiungere movimento ed elementi geometrici agli ambienti della casa. E così, liscia, decorata o intagliata, è stata sempre impiegata in modo abbastanza tradizionale su porzioni di pareti, soffitti e mobili, rigorosamente in legno come vuole la tradizione delle nobili dimore di un tempo.

Incuriositi dall'idea di sfruttarla per i vostri spazi? Vi invitiamo a fare molto di più, spingendovi a guardare oltre e sfruttare la creatività per ottenere da quei profili e intarsi non solo l’elemento perfetto per la vostra casa moderna, ma anche e soprattutto un insolito arredo che sfrutta e ricava spazio extra valorizzando i vostri ambienti.



Guardare per credere: ecco sei idee originali tutte da copiare per decorare casa in modo insolito con la boiserie.





1. Puntare sulle pareti

Per incorniciare un camino o una nicchia o semplicemente riempire una parete vuota, la boiserie è sicuramente il modo migliore per impreziosire gli ambienti della casa e arricchirli di interessanti geometrie aggiungendo profondità e dimensione.



2. Inquadrare e contenere decorazioni

Volete puntare l’attenzione su un particolare specchio o sulla vostra collezione di decorazioni, quadri e fotografie? Incorniciateli con della boiserie per un effetto “galleria d’arte” che aggiunge un tocco di classe alla zona living.



3. Trasformarsi in armadi e librerie

Non solo destinata alla decorazione, la boiserie è anche utilissima per nascondere mobili e particolari angoli della casa e trasformarsi in splendidi mobili come armadi e librerie dallo stile elegante e raffinato.



4. Impreziosire l’sola in cucina

Sfruttare la boiserie per rivestire la cucina e in particolare rinnovare l’isola centrale? Assolutamente consigliato, puntando soprattutto sul più classico dei rivestimenti in legno.



5. Creare mensole e scrivanie

Una boiserie dal profilo sporgente che parte da metà parete è l’opportunità perfetta per allestire la propria collezione di quadri e fotografie sfruttando il supporto improvvisato per appenderli o appoggiarli. Da non sottovalutare anche la possibilità di ricavare da quel bordo banchi e scrivanie.



6. Trasformarsi in testiera

Coordinata o a contrasto, dai profili lisci, intagliati o decorati, basta poco per trasformare la boiserie anche in una splendida testiera per la vostra camera da letto.





Cover Photo Credits: iStock Photo