Ispirazioni, proposte e alternative per arredare una cucina piccola al meglio. E senza sprecare neppure un centimetro utile!

Arredare una cucina piccola è sempre molto impegnativo, anche in considerazione del ruolo chiave assolto da questo ambiente all'interno della casa a prescindere dalle sue dimensioni.

Il pericolo, infatti, è ottenere un vano cucina angusto e disordinato, nel quale diventa complicato vivere ogni giorno.

Prima di gettare la spugna, però, date un'occhiata alle 5 proposte che seguono: sono valide strategie per ottenere il massimo anche da una piccola cucina.

Come arredare una cucina piccola

1. Puntate sull'altezza e... sul multitasking!

Mettere in campo intelligenza e astuzia è l'atteggiamento vincente per organizzare gli spazi a disposizione in una cucina piccola. Sì a lavandini e piani cottura extra-small; sì ai piani estraibili; sì agli arredi furbi e versatili, particolarmente utili quando la cucina è in connessione diretta con la zona pranzo.

Un'idea in più è prevedere un set di mensole lungo una delle pareti. Disposte ad altezze diverse, possono tradursi in un valido supporto e fornire un piano d'appoggio aggiuntivo per conservare accessori e utensili di uso quotidiano, come le tovagliette per la prima colazione.

2. Privilegiate il total white

La regola che suggerisce di privilegiare il colore bianco è sempre valida quando si tratta di arredare una cucina piccola.

Pensili, maniglie e accessori total white, associati all'uso del legno naturale e a moderati innesti cromatici, come le tinte pastello, non rendono lo spazio opprimente e, di conseguenza, non contribuiscono a ridurne le già ridotte dimensioni.

3. Sì al tavolo con la panca

Il progetto di arredamento della cucina piccola spesso è associato anche a quello dell'area da destinare ai pasti. In questo caso, niente panico!

Anzi, lavorare in parallelo su entrambi gli ambienti consente di elaborare soluzioni davvero valide e coerenti.

Un consiglio di sicura riuscita? Scegliete un tavolo per quattro o sei commensali e affiancategli un sistema di panche su misura, provviste di pratica base contenitore, e due sedute. Un ottimo modo per fornire all'intero vano ulteriore volume in cui collocare cuscini e tanti accessori indispensabili.

4. Il ruolo dei piani a scomparsa

Tavoli a ribalta, fissati a parete e apribili all'occorrenza; piani lavoro con ruote, da estrarre solo quando occorre una superficie di lavoro in più; sgabelli e sedie pieghevoli; sistemi di apertura push&pull che prendono il post delle maniglie molto sporgenti; specchi al posto del tradizionale pannello paraschizzi nell'area lavandino.

Sono tante le strategie da mettere in campo per risparmiare centimetri preziosi e rendere l'ambiente cucina più vivibile, luminoso e armonico!

5. Attenzione ai rivestimenti e all'illuminazione

Sfatiamo un mito: rivestimenti e luci non renderanno la vostra cucina piccola improvvisamente più ampia!

Tuttavia, è bene ragionare sui vantaggi inesorabilmente persi quando entrambe queste scelte non vengono fatte in maniera scrupolosa. Il rischio, infatti, è un'ulteriore compressione dello spazio, con un conseguente svantaggio a livello di vivibilità dell'intera area cucina.

Il consiglio, quindi, è scegliere rivestimenti in tonalità chiare, volendo anche con una finitura lucida che "raddoppia e restituisce" la luce in ingresso, e avere cura di evitare zone d'ombra, soprattutto sul piano di lavoro, dove una buona illuminazione vuol dire anche sicurezza.

