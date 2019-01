Salvate lo spazio e dilatate gli interni per rendere la mansarda il più funzionale possibile



Lottare contro lo spazio si può (anche quando è davvero piccolissimo) e più è ridotto più il gioco diventa divertente.

Ritagliare uno spazio aggiuntivo in soffitta può essere il modo migliore per sfruttare al massimo la metratura della casa. Per ottenere il massimo da ogni metro quadro occorre però affrontare alcune sfide, poiché in una mansarda dalle piccole dimensioni possiamo trovarci a dover gestire ripide pendenze, scarsa illuminazione, superficie calpestabile limitata.

Ecco qualche suggerimento intelligente per provare a trasformare i limiti in dettagli migliorativi, e non sbagliare.





1. Due colori in una sola parete

Per creare movimento e dare come l'impressione di avere due differenti vani sfruttate le diverse altezze e scegliete due colori per le pareti della vostra mansarda. Basterà associare al bianco del tetto un verde petrolio o un grigio antracite per far sembrare lo spazio più ampio.





2. Pareti di vetro

Quando lo spazio è piccolo ma è necessario suddividerlo si può optare per una parete in vetro, da coprire con una tenda quando necessario ma da tenere scoperta per il resto del tempo. Lo spazio sembrerà naturalmente più ampio.





3. Il romanticismo di un sottotetto in camera da letto

Cosa potrebbe essere più accogliente di un letto in ferro battuto, una coperta in lana, una lunga tenda in pizzo e una scala vintage appoggiata alla parete? Le pareti rivestite di bianco, così come il parquet, aumentano la sensazione del cottage.





4. Valuta le nicchie

Le nicchie sono il più grande dono dei sottotetti e vanno sfruttate al meglio. Qualunque angolo di casa potrà diventrare un prezioso deposito da riempire.





5. Sfrutta il sottoscala

Il sottoscala è un luogo che viene spesso non considerato, ma è forse il primo che andrebbe preso il considerazione come deposito. Che ne pensate di posizionare sotto alle scale una parte di cucina ad esempio?





6. L'armadio sotto al letto

Il letto oltre ad accogliere i vostri sogni potrà accogliere al suo interno (nel vero senso della parola) anche parte del vostro armadio. Fatevi costruire su misura qualche cassetto in legno, per non sbagliare.





7. Rifletti la luce

La luce che proviene dai lucernai è preziosa e va sempre consacrata. Dipigente tutto di bianco e lasciate che il bianco stesso rifletta la luce, dilatando gli spazi in maniera naturale.





Cover Photo Credits: iStock Photo