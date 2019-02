Dall'azzurro balena al verde che ricorda le pietre preziose, ecco i colori freddi di cui non potrete fare a meno per arredare o rinnovare casa questa primavera

Gli studi sul colore affermano che le tonalità più fredde sono solitamente anche quelle più rilassanti e che se spostate nell’ambito dell’arredamento e della decorazione della casa in grado non solo di donare un tocco sofisticato agli ambienti, ma anche l’impressione di trovarsi in presenza di spazi più grandi.



Tutti ottimi motivi per portare queste sfumature intense in casa vostra in questa primavera in arrivo.



Dall’azzurro balena al verde che ricorda le pietre preziose, ecco allora che la casa si colora di tonalità più intense e consapevoli e soprattuto forti abbastanza da richiedere un arredamento essenziale, sobrio e bilanciato.

Qui di seguito abbiamo raccolto per voi le ispirazioni più interessanti: dalla camera da letto alla cucina, non dimenticando l’ingresso, il bagno e il salotto, ecco una carrellata dei colori freddi più belli e perfetti per decorare la vostra casa in questa primavera 2019 e creare un ambiente elegante e dall’apprioccio più maturo e disteso.







Azzurro balena

L’avete già visto e amato sfogliando le bacheche dei vostri social preferiti e questa tonalità di azzurro tendente al blu non poteva che riconfermarsi anche nella prossima stagione grazie a una sfumatura estremamente sofisticata che richiama il cielo e il mare ed è capare di arredare anche da solo una camera.



Adatto per rinnovare un bagno, trova la sua massima realizzazione in cucina, soprattutto se accompagnato ad accessori dorati e abbinato a tutta la gamma dei grigi.









Verde smeraldo

Ripulito delle sue sfumature più deboli, di quelle acide e di quelle pastello, il verde è uno dei colori d’arredo più potenti e desiderati negli ultimi anni perché vero e proprio catalizzatore di calma e tranquillità e ad alto tasso di eleganza.



Preferitelo nella sfumatura dello smeraldo e il suo carattere deciso ma sempre sofisticato avvolgerà la vostra camera donandole un senso di pace e tranquillità.



Particolarmente adatto per ambienti come salotti e ingressi e per donare un tocco di colore ad armadi, pareti e mobili.









Prugna

Al limite delle tonalità fredde che tendono a sfumature più intense, calde e avvolgenti, il prugna potrà sembrare a primo impatto un colore invernale ma dona alla casa note morbide ed eleganti, perfette quando si sta cercando di arredarla o rinnovarla.



Abbinatelo al dorato, al rosa polveroso e a tutte le tonalità di grigio puntando su accessori e decorazioni e lascerete tutti a bocca aperta.









Celeste

Tra i colori freddi più indicati dalla cromoterapia per creare un ambiente tranquillo e rilassato, il celeste nella sua sfumatura più chiara è assolutamente consigliato per arredare la zona notte, specialmente se abbinato al legno e a tocchi di bianco.



Che si tratti dunque della vostra camera da letto o della cameretta dei più piccoli, ecco la tonalità su cui puntare per prepararsi al meglio alla nuova stagione in arrivo.









Verde acqua

Vivace ed estremamente versatile, soprattutto se abbinato a tonalità differenti, il verde acqua è la scelta più adatta per rinnovare uno spazio o dipingere un mobile.



È anche molto indicato negli spazi dedicati ai più piccoli, ma a noi piace immaginarlo soprattutto per donare la giusta carica (e quel pizzico di umorismo che non guasta) ad uno studio o un piccolo ufficio in casa.









Rosa antico

Abbandonate le sfumature “millennial” e più zuccherose, il rosa della primavera 2019 si rivela leggermente desaturato, estremamente elegante e adatto a ricreare un ambiente accattivante e mai banale.



Noi qui lo immaginiamo abbinato alla scala dei grigi (anche quelli più scuri) a ricreare un’atmosfera sofisticata nella vostra sala da pranzo.









Viola

Lo scorso anno l’Ultra Violet ha avvolto l’arredamento e non solo in una nuvola di colore intenso ed energizzante che ritroveremo anche questa primavera in arrivo ma in una versione più morbida e tenue che rilassa e invita alla meditazione.



Per questo motivo è particolarmente adatto ad ambienti come il salotto o l’angolo lettura, su poltrone e mobili dal forte potere calmante.









Grigio

Abbandonate le teorie delle mezze sfumature, grazie alla sua tonalità intensa il grigio si rivela il colore perfetto da incorporare nella propria casa. E data anche la sua capacità di donare tranquillità, quale ambiente migliore del bagno per investire su questo colore e creare un luogo di pace e calma in cui prendersi cura di se stessi?









Cover photo credits: IKEA