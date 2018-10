La nuance autunnale più chic che ci sia è il tortora. Ecco i consigli per impiegarlo al top in ogni ambiente della casa



Il fil rouge per tessere di eleganza l’arredamento di casa è un fil tortora, semmai.

Il color tortora infatti è il principe della tavolozza cromatica più chic da scegliere per ogni ambiente. Dal salotto alla camera da letto, ecco 10 modi per abbinarlo in maniera ottimale, ottenendo un risultato raffinatissimo e al contempo caldo che ben si adatta all'autunno e all'inverno incipienti.





Con luce naturale e white-off per un effetto di sobria eleganza

Scegliete una poltrona color tortora e posizionatela in un angolo del salotto inondato di luce naturale. Per un abbinamento cromatico ideale, optate per una tinta neutra della parete che viri su colori caldi quali il bianco sporco un po’ aranciato. Il risultato sarà graziosamente charmant.

Photo Credits: urbanoutfitters.com





Parquet tortora con mobilio vintage

Gli animi più tendenti alla raffinatezza bohémien puntino sul crema opaco alle pareti, chaise longue in rosa antico, pareti verde oliva e qualche quadro a olio. La base ideale per questo tripudio di tinte di elegance pura? Un parquet grigio tortora. Gli ambienti ne guadagneranno in stile.

Photo Credits: archiexpo.it/tarkett





Naturalezza del legno color tortora

La cornice di uno specchio o un mobile lasciato a grezzo sono due chicche che potrete scientemente miscelare nella tavolozza di colori del soggiorno o della camera da letto. Il tocco di classe? Un paio di rocchetti di spago che richiamino cromaticamente il color tortora dei profilati lignei.

Photo Credits: maisonsdumonde.com





Un tocco di color tortora in sala da pranzo

Se la vostra dining room è abbastanza luminosa, potete sbizzarrirvi tra colori scuri quali blu cobalto e nero senza dover badare troppo al rischio di stringere lo spazio. Non rinunciate però al tortora, dando un lieve tocco di eleganza con un solo accessorio o mobile di questa tinta. Una sedia imbottita in feltro grigio tortora da mischiare alla tavolozza cromatica variopinta renderà il salotto davvero raffinato.

Photo Credits: maisonsdumonde.com





Per un divano caldo anche alla vista

Un salotto confortevole è quello che emana calore non soltanto dal camino ma anche - se non soprattutto - a partire dal design. Per ottenere questo effetto particolarmente adatto alla stagione autunnale e invernale, il divano con tappezzeria tortora è un must. Abbinatelo a cuscini e tappeti che virino sul rosa cipria: darete un senso alla frase "home sweet home”!

Photo Credits: urbanoutfitters.com





Biancheria letto per sogni d’eleganza d'oro



Un altro impiego particolarmente stylish del tortora è quello targato bedroom. Per un talamo a prova di loft newyorkese, optate per la biancheria letto tortora, rigorosamente tinta unita. Rendetela protagonista dell’area notte, scegliendo come colore il bianco per tutto il resto, dalle pareti ai comodini e le abat-jour.

Photo Credits: ikea.com





Pareti tortora per uno stile senza tempo

Scegliere una tinteggiatura di questo tipo renderà qualsiasi ambiente un’alcova di charme. Il salotto si addice particolarmente a una colorazione di questa nuance, adatta da abbinare a un arredamento vintage che strizzi l’occhio al modernariato anni Cinquanta.

Photo Credits: hm.com





Grigio caldo per i tappeti

Non c’è accessorio d’arredamento che dia una sensazione di maggior calore del tappeto. Per renderlo ancora più caldo senza tuttavia scadere nell’effetto bazar, optate per tinte grigie tendenti al marrone. Il color tortora è perfetto per donare a stanze rétro-minimal uno squisito sentore di chic.

Photo Credits: urbanoutfitters.com





Per un bagno d’eleganza

La salle de bain non deve mai essere un cantuccio disadorno, relegato a ripostiglio e in cui lo stile non faccia il proprio ingresso. Una toilette che emana raffinatezza è innanzitutto quella che sa bilanciare al meglio i propri toni cromatici. Il principe azzurro delle tinte da bagno è il tortora, meglio se declinato in nuance fredde per una sensazione di fresco pulito. Scegliete le piastrelle oppure i mobiletti di questa tinta: il risultato sarà da wow assicurato!

Photo Credits: leroymerlin.it





En pendant al bianco per la camera del bebè

Molto più elegante dei soliti rosa e azzurro, il tortora è una nuance che si addice particolarmente alle camerette dei piccoli designer in erba. Una stanza tinteggiata di bianco con mobilio color tortora emette un’armonia cromatica notevole nonché un tocco di charme che non guasta mai.

Photo Credits: maisonsdumonde.com





Cover Photo Credits: iStock Photo