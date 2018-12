Con un tocco di azzurro carta da zucchero tra le mura di casa non si sbaglia mai. Ecco i nostri suggerimenti per renderlo protagonista con originalità

Suggestivo e accogliente, l'azzurro carta da zucchero seduce e rilassa con la sua delicatezza. È una delle tonalità di decorazione più versatile e potete introdurla tra le mura di casa attraverso piccoli dettagli così come in maniera più consistente. In bagno, in salotto, ma anche in camera da letto, l'atmosfera si fa intensa e leggera allo stesso tempo, e il carta da zucchero abbinato al bianco dilata gli spazi rendendoli aerosi e decisamente romantici.

Ecco 8 suggerimenti per rendere il color carta da zucchero protagonista dei vostri interni.





La porta confetto

Basta un dettaglio importante color carta da zucchero per far sì che diventi l'unico protagonista della scena. Quale miglior elemento della porta d'ingresso per accogliere gli amici? Questa tonalità conferisce al contesto accoglienza e un'intima sensazione di relax.





Il divano in velluto

Pareti e pavimento bianco, arredo neutro e un unico dettaglio colorato per donare allegria alla stanza: il divano. A noi il velluto carta da zucchero fa impazzire, da decorare con cuscini rosa confetto ad esempio.





Un bagno accogliente

Accogliente e romantica allo stesso tempo è questa parete ideale da posizionare attorno alla vasca da bagno. Il carta da zucchero è il colore che meglio esprime calma e pace, perfetto quindi da introdurre in bagno dove potrete concedervi intimi momenti di relax.





Tre pareti in soggiorno

Non c'è bisogno di avere una parete finestrata quando questa è total blue. Una tonalità vivace come quella del carta da zucchero può iniettare luminosità e freschezza quasi quanto una finestra se posizionata nella parete giusta.





Piastrelle in cucina

Le piastrelle in cucina sono ormai un must have, sia per l'igiene che per una questione puramente estetica. Gioca con i bianchi, i legni e il marmo e introducete una piccola zona di piastrelle carta da zucchero per completare il lavoro.





Dettagli handmade

Il color carta da zucchero è molto utilizzato nello stile shabby chic per decorare mobili decapati o impreziosire i legni più vissuti. Che ne pensi di questo delizioso vecchio tavolo da lavoro? Con la giusta vernice sarà facile realizzarlo proprio a casa tua.





Boiserie in bagno

Se avete voglia di trasformare una stanza senza un cambiamento travolgente la boiserie è un'idea sempre vincente. Se l'ambiente in questione è il bagno non c'è dubbio alcuno sul colore, il carta da zucchero è ciò che fa per voi.





Dettagli iconici

Scegliete pezzi iconici ad impreziosire la vostra casa, ma selezionateli nelle tinte giuste. In una cucina total white il frigorifero carta da zucchero donerà all'ambiente un twist romantico provenzale da far girar la testa.





Cover Photo Credits: Loaf.com