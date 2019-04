Romantica e chic, la vostra stanza dei sogni è pronta per farvi sognare ad occhi aperti (e chiusi)

Una camera da letto romantica che si rispetti deve saper irradiare vibrazioni, belle da osservare e da vivere.



Il letto a baldacchino, gli ampi drappeggi, l'illuminazione d'atmosfera sono tutti piccoli (o grandi) dettagli che fanno la differenza nell'impreziosire la camera dei sogni, che sentirete vostra soltanto se sarete padroni di ogni scelta.

Dagli spazi più classici a quelli contemporanei, dai un'occhiata alle nostre proposte, scegli l'idea più suggestiva per te, abbassa le luci e goditi lo spettacolo.





Testata in legno

Non è forse questa una delle più romantiche soluzioni da scoprire ogni volta che entriamo in camera da letto? Il legno porta con sè tutta la sua storia, e così anche quella che voi condiviterete con lui, la vostra.





L'amour

A volte occorre ricordarcelo, più chiaro di così? Quando avrete voglia di un'atmosfera intima accenderete il vostro led d'amore e vi godrete il vostro nido all'ombra di una romantica luce soffusa.





Lampadario prezioso

Il lampadario vuole la sua parte, e noi gliela concediamo. Potrebbe anche trattarsi dell'unico oggetto prezioso nella stanza, ma se sceglierete quello giusto da posizionare sopra al letto il risultato sarà perfetto.





Un carta da parati straordinaria

A noi la carta da parati in camera da letto fa impazzire, poiché ha il potere di creare un'atmosfera totalmente nuova a seconda di stampe e palette. Maxi fiori per i più romantici, che avranno la sensazione di portare un po' di natura proprio dentro le mura di casa.





Drappeggi romantici

Tessuti, drappeggi lunghi fino al pavimento e lenzuola di lino sono complici nel rendere una stanza da letto la più romantica del mondo.





Specchio incorniciato

Lo specchio ha spesso l'unico compito di rendere più spazioso otticamente uno spazio, ma se posizionato in camera da letto con una romantica cornice dal twist vintage l'atmosfera si fa intensa e sempre più accogliente.





Dettagli vintage

La boiserie, ad esempio, se posizionata dietro al letto a sostituzione della testata conferirà alla camera un twist decisamente romantico. Sceglietela bianca come il resto del contesto, cosicchè il pavimento - in questo caso uno straordinario parquet - possa esprimersi in tutta la sua bellezza.