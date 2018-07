10 consigli per fare apparire più grande ed equilibrata una camera da letto lunga e stretta



La camera da letto non sempre vanta una metratura ideale e spesso viene sacrificata in fase di progettazione per dare più spazio ad ambienti conviviali quali il salotto e la cucina.

Tuttavia l’equilibrio spaziale di questa stanza è interconnesso a quello mentale di chi la abita: riposare bene dipende dallo stato psicofisico che, a sua volta, spesso è collegato alla disposizione degli interni e degli arredi.

Senza inoltrarsi nei meandri del feng shui o del decluttering, basterebbe avere una camera da letto che sia ben equilibrata in lunghezza e larghezza.

Nel caso di stanze lunghe e strette, tuttavia, non disperate: gli escamotage per renderle illusoriamente perfette a livello spaziale sono tanti.

Ecco 10 idee per correggere le camere da letto rendendole più ampie grazie all’arredamento.





Testata da letto importante

Per distogliere l’attenzione dalla metratura lunga e stretta della camera, avvaletevi del prezioso aiuto di una testata da letto dal decor arzigogolato. Attirerà gli sguardi rendendo gli spazi più equilibrati.

Illusioni ottiche grazie alle fantasie di copri-piumini

Un’altra illusione ottica in grado di aprire l’ambiente è quella ottenuta grazie alle fantasie dei copri-piumini. Sceglietele di tipo vegetale oppure optate per la tinta unita puntando sull’azzurro cielo: il letto si trasformerà così in un’enorme finestra che allargherà la stanza. Per avere il cielo in una stanza, proprio come cantava Gino Paoli.

Cassettiere bianche

Arredate con complementi d’arredo bianchi il lato corto della stanza, così da dilatare illusoriamente la larghezza. Una cassettiera bianca sarà l'ideale per unire praticità ed estetica.

Tocco vintage per ammorbidire gli spazi

Oltre al bianco, anche lo stile datato riesce ad ammorbidire e ad allargare gli ambienti. Scegliete una struttura del letto in legno che sia vissuta e abbinatela a comodini dello stesso stile. Un pavimenti in cotto aiuterà a rendere il tutto perfettamente rètro. Se volete strafare, procuratevi un paravento per movimentare gli spazi, posizionandolo contro la parete più lunga.

Uno specchio per amplificare gli spazi

L’illusione ottica numero uno per dilatare gli spazi è quella dell’escamotage speculare. Procuratevi uno specchio grande e attaccatelo alla parete lunga, in maniera tale da amplificare specularmente la larghezza della camera.

Allargate la camera con il parquet

Il parquet a spina di pesce con punte rivolte verso la larghezza della stanza ne aumenterà lo spazio in maniera illusoria ma altamente convincente. Scegliete una nuance chiara per il parquet, preferendo l’acero come materiale.

Mobili lunghi ma sul lato corto

Inserite dei mobili lunghi come una panca o una chaise longue, posizionandoli lungo la parete corta. Non solo l’ampiezza ne trarrà beneficio ma anche il decor di tutta la stanza.

Un divisorio per dividere la camera

Quando la lunghezza della stanza è davvero eccessiva, provate a dividere lo spazio con l’aiuto di un divisorio. Un armadio sarà sia bello da vedere sia pratico e funzionale, dando un effetto moderno da loft senza pareti.

Un trio di mobili con personalità

Schierate contro la parete lunga tre mobili ricchi di personalità. Una toeletta, un coffee table antico e una poltroncina rètro saranno il terzetto ideale per attirare l’attenzione e distoglierla quindi dalla lunghezza eccessiva del lato della camera.

Rivestimenti bianchi

La bacchetta magica con cui equilibrare gli spazi è il bianco. Usate questa tinta in abbondanza, scegliendola per i pavimenti, il tappeto scendiletto, il brick wall, i mobili e anche la biancheria del letto. Se non volete cadere nel tranello fantasmagorico del total white, mescolate qualche nota dorata: allargherete lo spazio e infonderete nella stanza charme a più carati.

