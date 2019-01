Per un bagno funzionale e al contempo raffinatissimo, puntate sulla modernità nelle sue declinazioni più originali e creative. Ecco 8 idee a cui ispirarsi



Per molti non c’è focolare della casa più importante del bagno. Qui ci si trucca, si fanno impacchi ristrutturanti ai capelli, si chiacchiera al telefono con le amiche. E ci si concedono vere e proprie immersioni nel relax, direttamente nella vasca che trabocca di schiuma.

Tra le anime più eleganti del bagno, quella moderna è una delle più amate. Ma non basta scegliere rivestimenti in vetro-ceramica, mobiletti in acciaio inox e un mood contemporaneo per avere uno spazio confortevole e al tempo stesso alla moda: bisogna puntare sulla personalizzazione, l’unica vera garanzia di unicità e bellezza.

Per aiutarvi ad accogliere le migliori soluzioni moderne, ecco 8 consigli che vi assicureranno un bagno di raffinatezza pura.





Lavandino esterno



Per dare un tocco di originalità al bagno mantenendo alto il livello di raffinatezza, il lavandino esterno in porcellana è l’ideale. Pratico ed elegante, questo tipo di lavabo diventerà il fulcro di tutto il design della stanza da bagno. Per un effetto minimalista, fatelo montare sopra a una cassettiera di legno al naturale: la funzionalità farà rima con wow!



Photo Credits: Mobile Trocadero di Maisons du Monde





Pareti bicolore



Volete dare una pennellata di originalità cromatica ma senza scadere nell’effetto arlecchino? Optate per due nuance da alternare alle mura del bagno. L’accoppiata più classica e raffinata? Il black & white, che domande! Una parete in piastrelle nere e una di piastrelle bianche movimenterà la stanza senza esagerarne i toni. Il dettaglio che fa la differenza? Per le piastrelle scure, scegliete una fuga bianca.



Photo Credits: Ikea







Date un tocco di verde



Il fil rouge per un bagno letteralmente bello e buono è in realtà un fil vert: pennellate l’ambiente di verde vivo, posizionando qua e là piante e fiori. Se l’unica cosa verde che avete è l’invidia per chi possiede il pollice verde, fate sbocciare il tema vegetale soltanto in grafica. Per le tende alle finestre e quella della doccia, i disegni green sono un must.



Photo Credits: Urban Outfitters





Forme inusuali



Se per voi la forma è tutto, ben più importante della sostanza, puntate su disegni e shape sui generis per il bagno. Dalla vasca romboidale allo specchio a trapezio ma con smussature angolari, ammorbidite la spigolosità spaziale e al contempo accentuate l’originalità delle forme. Anche come rivestimenti per le pareti, scegliete piastrelle a rilievo con geometrie a spina di pesce o a foglia.



Photo Credits: Antic Colonial by Porcelanosa su Archiexpo.it







Minimal all’ennesima potenza



Una delle ossessioni più di tendenza in materia di bathroom è l’essenzialità. Spogliatevi di tutto nel vostro bagno, non solo degli abiti prima di entrare nel box doccia ma proprio dei mobili e dei vari complementi d’arredo. Dite addio a scaffali e cassettiere perché la ridondanza non ha più un posto privilegiato nella stanza da bagno d’ispirazione moderna. Un lavabo minimalista a colonna, una rubinetteria semplicissima e solo uno specchio e un porta-asciugamano appesi saranno già abbastanza. Se non troppo.



Photo Credits: agapedesign.it







Accessori a vista



I mobili con antina e i cassetti in cui nascondere shampoo, sapone e dentifricio sono ormai out. Un bel bagno moderno mette in mostra anche chi lo abita, in primis i prodotti beauty. Anche i padroni di casa non siano troppo pudici: basta con le porte da doccia zigrinate e opache! Date sfoggio della vostra bellezza, sia fisica sia del design della home sweet home. Scaffalature in bamboo, mobiletti aperti in legno o in acciaio saranno le perfette teche in cui esporre profumi e tesori di ogni tipo.



Photo Credits: Ikea







Mix di materiali e stili



Strizzate l’occhio all’eclettismo aprendo le porte del bagno moderno a più mood diversi. Aggiungete al modernismo un lavabo a colonna dal design rètro e in un attimo avrete un’atmosfera parigina. Un tappetino con ricami ironici e divertenti, pochi accessori appoggiati direttamente sul lavello e poi vasi, porta-vasi e piante di ogni tipo e foggia, per ossigenare nel vero senso della parola questo ambiente. La miscellanea di stili diversi darà un french touch delizioso, trasformando il bagno in una salle de bain a tutto tondo.



Photo Credits: Urban Outfitters





Pareti scure



Il bagno è solitamente una stanza molto luminosa. Sia la luce naturale che proviene dalle finestre sia quella artificiale di lampade e faretti rendono questo ambiente talmente brillante che una tinta scura per le pareti farà da perfetto contraltare. Scegliete piastrelle in vetro-ceramica di colore marrone, tortora o bordeaux oppure optate per le mura tinteggiate. Uno smalto creato apposta per gli ambienti molto umidi e che non teme schizzi d’acqua sarà perfetto. La nuance più chic? Il grigio scuro simile alla lavagna.



Photo Credits: Mobile Norman di Maisons du Monde