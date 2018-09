Dovete arredare (o ristrutturare) il bagno? Eccone 8 firmati IKEA che vi faranno innamorare



Per farvi innamorare una casa deve saper cogliere l'essenza della bellezza così come della comodità. Iniziamo quindi dal bagno, un bagno IKEA moderno ed elegante, uno spazio perfetto per rilassarsi e godersi la malinconia di questo cambio di stagione.

Deve esserci un po' d'estate ovunque, ma anche un po' d'autunno e un pizzico di primavera. Ceramiche retrò, lavabi essenziali, tende bianche e vasche freestanding, così come una doppia postazione per i più romantici e strutture angolari per sfruttare tutto spazio disponibile.

Ecco le proposte IKEA che vi faranno innamorare, così come vi faranno venir voglia di cambiare stagione per godervi tutte le novità del cambiamento.







Nostalgica vanità estiva

Se lo spazio è ampio lasciatelo bianco e pulito per renderlo il più luminoso possibile e create una piccola nicchia dove custodire le gioie estive. Vi basterà una tenda a coprire solo in parte una vasca freestanding per un tocco di eleganza in più, insieme a un gioco di piastrelle sul pavimento che trasformerà il vostro bagno in un luogo di delizie.

Romanticismo per due

Decorate il vostro bagno con tinte neutre e delicate, senza dimenticare dettagli eleganti come candele e decorazioni a tema. L'atmosfera sarà fresca e romantica, soprattutto se saranno due le postazioni, vicine e uguali per poter essere condivise nello stesso momento. Due specchi, due lavabo e due piccoli mobili eleganti ma semplici per un'atmosfera romantica fatta apposta per due.

Nero e acquamarina

In molti pensano che questio binomio sia impossibile, eppure IKEA lo propone e a nostro modestissimo parere funziona eccome. Se avete un bagno dal twist vintage, ad esempio con un pavimento retrò, scegliete il color acquamarina per le pareti e poi decorate lo spazio con elementi neri come queste strutture salvaspazio, che vi aiuteranno a sfruttare tutta l'altezza a disposzione.

Marrone è chic

Chi ha detto che il bagno deve essere per forza bianco immacolato? A noi piace anche scuro, e molto. Scegliete il giusto colore per le pareti, ma una dedicatela a un grande armadio per avete tutto in ordine e a disposizone e lasciare la stanza priva di oggetti a vista.

Tutto a vista

IKEA ci insegna l'arte dell'organizzazione, ma soprattutto ci insegna come essere ordinati anche quando tutto è visibilmente sotto gli occhi di tutti. Scegliete una scala in legno dove appendere gli asciugamani. Il lavandino, anch'esso a vista, non si nasconderà dentro a un mobile, ed è bello così.

Sfruttare l'angolo

I mobili ad angolo non sono più troppo diffusi, eppure a noi piacciono ancora da morire. IKEA ne propone qualcuno, magari abbinato al resto del contesto, così da creare una continuità chiaramente studiata. Non vi sembra perfetto?

Un po' retrò

Il color salvia e una manciata di verde ornamentale, ma anche un mobile a due ante con doppio specchio e una vasca retrò a rendere l'atmosfera ancor più vintage. Il pezzo forte? La tenda a struttra circolare che trasforma la vasca freestanding in una doccia.

Un tocco di colore

Come aggiungere colore? Grazie a un grazioso tappet color salmone, ad esempio, in tinta con il resto del corredo. Ma anche a un muro di piastrelle, ad eleganti strutture in legno naturale a decorare l'ambiente e a qualche pianta ornamentale.

Photo Credits: Ikea