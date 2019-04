Per arredare un piccolo appartamento abbiamo bisogno di creatività e flessibilità. Ecco qualche soluzione funzionale e low cost per ottimizzare quel poco spazio.



Inutile girarci intorno, un piccolo appartamento da arredare rappresenta sempre una sfida.

Mobili da incastrare, vestiti da organizzare, oggetti a cui trovare un posto: questi sono alcuni degli ostacoli per chi ha pochi metri da calpestare.

Tra i migliori alleati per gli spazi ristretti troviamo IKEA, che offre spesso opzioni pratiche per sfruttare al massimo ogni angolo della casa.

Da mobili multi-funzione a soluzioni flessibili, con un approccio creativo si possono ottenere ottimi risultati anche in un ambiente ridotto.

Tavolo NORBERG

Non è sempre facile trovare posto ad un tavolo da pranzo. Che vogliate cenare in cucina o in salotto, il tavolo ribaltabile NORBERG è un'ottima soluzione salvaspazio. Una volta chiuso può essere usato come una comoda, piccola mensola.

Divano VALLENTUNA su misura

Tra i mobili più grandi che dobbiamo strizzare in un piccolo appartamento troviamo il divano. Con la serie VALLENTUNA, IKEA offre varie sedute perfette per creare diverse composizioni che si adattino allo spazio disponibile.

HEMNES nel bagno

Per organizzare le boccette e i piccoli accessori che invadono il nostro bagno, lo scaffale da parete HEMNES può fare miracoli. Non occupa spazio calpestabile ed è poco profondo, con leggeri scaffali a vista.

Spazio a letto con BRIMNES

Quando anche in camera bisogna ingegnarsi, la testiera BRIMNES vi viene in soccorso: perfetta per riporre libri e altri oggetti da tenere vicini durante la notte. Così potrete fare a meno di un più ingombrante comodino.

Mini-studio con LILLÅSEN

Per chi ha bisogno di un piccolo ufficio in casa, la scrivania LILLÅSEN è un'opzione poco invadente ma elegante. Le sue gambe sottili rendono la struttura leggera e agile, perfetta per i piccoli ambienti.

VIDGA per separare

Soprattutto in un monolocale, è importante dividere gli spazi in qualche modo. Le tende sono una semplice opzione e i binari VIDGA si adattano perfettamente agli angoli più difficili, creando una "parete" o una "porta" dove prima non c'era alcun divisorio.

Il verde di BITTERGURKA

Le piante sono fondamentali per vivacizzare un ambiente e per circondarsi di relax. Se non c'è spazio per grandi vasi da terra, optate per un piccolo giardino pensile con il portavasi BITTERGURKA.

Abiti e MULIG

Dove mettere i vestiti è spesso un punto dolente. La serie MULIG offre stand e bastoni appendiabiti per un comodo e flessibile armadio a giorno, da organizzare magari in angoli poco utilizzati.

