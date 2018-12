Una soluzione pratica è quella dell’armadio a muro. Ecco 10 idee per renderlo non solo funzionale ma anche bellissimo



Il salva-spazio per eccellenza è lui: l’armadio a muro.

Pratico, funzionale e anche bello da vedere. Anzi: da non vedere! La caratteristica più apprezzata di questo complemento d’arredo è infatti la sua estrema discrezione. Spesso talmente estrema da rischiare di non accorgersi che contro quella parete c’è proprio un armadio.

Per unire praticità ed estetica in un’unica soluzione strategica, ecco 10 idee adatte a ogni spazio e stile.





Cabina armadio a tutta parete



La declinazione più diffusa dell’armadio a muro è quello da camera da letto. Posizionatelo contro la parete più lunga della stanza e scegliete per le ante scorrevoli un materiale lucido e riflettente: lo spazio risulterà dilatato e la stanza diventerà più ariosa. Ed elegante.





Per una credenza pratica e chic



Anche in cucina l’armadio a muro trova molteplici impieghi. Sia la dispensa sia la credenza si prestano a questo tipo di complemento d’arredo. Scegliete per le ante dei rivestimenti che si addicano allo stile della cucina: in legno massello dipinto di bianco per quelle dall’anima shabby chic, in vetro e acciaio oppure in legno laccato per stili più moderni.







Come divisorio per la zona notte



Un’idea che unisce senso pratico a senso estetico è proprio questa: l’armadio a muro pensato come divisorio. Sceglierlo per isolare la zona notte in senso stretto (letto e comodini insomma) è la soluzione perfetta per avere la casa sempre in ordine. Basta infatti chiudere le ante dell’armadio per celare a sguardi indiscreti il letto disfatto o addirittura qualche ospite tra le lenzuola, ancora dormiente… In più trasforma il talamo in una vera tana amorosa, con un effetto romantico assicurato.







Libreria a scomparsa



Benché i collezionisti di libri amino esporne copertine o perlomeno coste, c’è chi preferisce custodirli gelosamente, lontani da polpastrelli appiccicaticci e mani indiscrete. Una soluzione top è l’armadio a muro che riproduce la boiserie: a una prima occhiata sembrerà un decoro murale ma invece cela un caveau pieno zeppo di tesori letterari.







Come riempimento di spazi sacrificati



Un sottoscala, una nicchia o anche un angolo della mansarda in cui il soffitto scende particolarmente. Sono tanti gli spazi angusti disseminati nelle case, quelli che raramente si riesce a sfruttare proprio a causa delle loro dimensioni o anomalie architettoniche. Un escamotage perfetto per rendere questi anfratti utilissimi è quello di posizionarvi proprio un armadio a muro. In questi casi è bene optare per una soluzione su misura, quindi rivolgetevi a un falegname.







Con scaletta per praticità + decor



Un armadio a muro arricchito di una scaletta a pioli per raggiungere le antine più alte non solo è funzionale ma anche bellissimo da vedere. Per ambienti rustici, optate per un pezzo dal gusto vintage, laccato con colori pastello. E quando la scala non è in uso, appendeteci sopra canovacci colorati o addirittura appoggiateci vasetti con piantine: l’effetto sarà shabby chic al punto giusto!





Per isolare la lavanderia

Non avete una stanza da dedicare appositamente alla lavanderia? Nessun problema: basta ricavare un piccolo angolo del bagno e isolarlo dal resto dell’ambiente servendosi di ante da armadio. La vostra laudry room sarà pratica e sotto mentite spoglie perché sembrerà un ripostiglio. Dato che il detto “i panni sporchi si lavano in casa” è sempre attuale, meglio non correre rischi di indiscrezioni varie…







Per un angolo bar degno di un hotel extralusso



Un armadio scorrevole posto contro la parete è anche il nascondiglio perfetto per un angolo bar tattico. Microonde, caraffa per tisane, caffettiera e snack, per sentirsi coccolati come in una spa stando invece nella comoda alcova della propria camera da letto. Una soluzione lussuosa e davvero comfort-chic.







Per tenere in ordine l’angolo ufficio



Il vostro studio casalingo è sempre pronto a esplodere tra cartacce, post-it e agende sparse dappertutto? Allora optate per un angolo che di sera, o nelle pause, possa essere chiuso ermeticamente. Innanzitutto per tenere lontani gli sguardi indiscreti, nel caso la vostra professione annoveri anche informazioni riservate, ma soprattutto perché così potrete mantenere ordinata la stanza che accoglie l’office-corner. Con un paio di mensole, una scrivania a sospensione e una sedia a sgabello riuscirete inoltre a tenere a bada la confusione.



L’armadio-dispensa



Un’altra delle anime più comuni dell’armadio a muro è la dispensa da cucina, in cui stipare scorte, provviste, scatolame… Insomma, tutto ciò che serve per preparare manicaretti doc. Nonostante barattoli di vetro e porta-spezie siano belli da esporre, la pratica del cibo a vista non è altrettanto consigliata in termini dietetici. Per non avere tentazioni ogni volta che si entra in cucina, l’armadio a muro in cui stipare le leccornie sarà un ottimo alleato della linea.







Cover Photo Credits: LEMA