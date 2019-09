Alla ricerca di una lampada abat-jour di impatto, insolita e al tempo stesso funzionale? Ecco le ispirazioni di design più belle e originali per la vostra casa, dal salotto alla camera da letto



Un tempo prerogativa delle camere da letto per creare una luce soffusa che dai comodini si irradiava tutta intorno, gli abat-jour sono oggi tra gli oggetti di design più funzionali e versatili ma soprattutto adatti ad ogni spazio della vostra casa.



Chi l’ha detto infatti che l’atmosfera si crea solo nella zona notte? La giusta lampada poggiata in posizione strategica su un tavolo o un mobile dona infatti carattere a qualsiasi ambiente, creando punti luce fondamentali che valorizzano l’arredamento.



Dalle classiche lampade con paralume in tessuto agli elementi più moderni nelle forme e nei colori, senza dimenticare dettagli eleganti e raffinati, abbiamo raccolto per voi gli abat-jour più belli e originali adatti ad ogni ambiente della vostra casa.



Sfogliateli tutti nella gallery qui di seguito.





24 Abat-jour da comprare subito per la vostra casa Maisons du Monde - Carat - Lampada in metallo dorato con paralume nero

IKEA – Stiltje - Lampada bianco sporco e color ottone

Made.com - Flamingo - Lampada verde in ottone



Maisons du Monde - Malp - Lampada ananas in vetro abat-jour beige

Ferruccio Laviani – Battery - Kartell - Lampada



Made.com - Jessika - Lampada in rame e ottone



Zara Home - Lampada effetto marmo

Tokujin Yoshioka – Planet – Kartell - Lampada

Maisons du Monde – Symphonie - Lampada in metallo dorato e cotone bianco



IKEA – Rickarum - Lampada bianca

Zara Home - Lampada in ceramica con righe

Made.com - Todd - Lampada teal & bamboo



Ferruccio Laviani – Cindy – Kartell - Lampada

Maisons du Monde - Kivu - Lampada in metallo nero

Gae Aulenti – Pipistrello – Martinelli Luce – Lampada



Zara Home - Lampada in vetro e metallo

Maisons du Monde - Flamingo - Lampada fenicottero rosa dorata con abat-jour beige

Sebastian Wrong - Spun – Light T1 FLOS - Lampada



Maisons du Monde – Soline Oasis - Lampada in metallo dorata e bianca

Zara Home - Lampada in metallo irregolare con foglia

Maisons du Monde – Zimba - Lampada in metallo dorato con paralume nero



Matteo Thun – Choose – Artemide – Lampada

Maisons du Monde - Cleophee - Lampada in vetro e paralume nero

Maisons du Monde – Ysatis - Lampada in vetro cesellato colorato rosa con paralume bianco



Cover photo credits: Made.com