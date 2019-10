Cucina piccola? Lasciate perdere i pensili una volta per tutte e scoprite qualche soluzione alternativa!

È arrivato il momento di affrontare l'arredo della vostra piccola cucina: avete valutato tutte le opzioni?

Lo spazio spesso angusto delle cucine con metratura ridotta rischia di diventare soffocante se corredato di un set completo di basi e pensili.

La soluzione? Lasciare libere, o quasi, le pareti sopra i banconi. Oltre a dare la possibilità di risparmiare qualcosa di più, questa scelta permette di trasformare la stanza, alleggerendo visivamente l'ambiente.

Certo richiede un piccolo sforzo di organizzazione in più, ma i risultati sono stupefacenti: ecco qualche ispirazione.

Open shelf

Lasciate respirare la vostra cucina senza rinunciare allo spazio per organizzare ciò che vi serve. Le mensole sono un'ottima occasione per mettere in mostra piatti e stoviglie.

Binari

Certo, mancherà la capienza dei pensili, ma per uno spazio minimal e industriale i binari in metallo a cui appendere taglieri e accessori sono un buon compromesso.

Forme naturali

Dimenticate le rigide forme geometriche dei pensili. Questi ripiani in legno mostrano tutte le venature e le curve della natura, per un look rustico e genuino.

Largo al colore

Alleggerire lo spazio verticale permette di osare un po' di più. Per creare un ambiente elegante e vivace, provate audaci accostamenti cromatici.

Scaffalature

Per chi avesse bisogno di un po' più di spazio per sistemare ciò che serve in cucina, uno scaffale metallico è l'ideale per avere tutto in vista e a portata di mano.

Piccoli cubi

Se l'open shelf non vi convince, provate questi piccoli scaffali da parete. La forma regolare del cubo si adatta ad uno stile minimal e brioso allo stesso tempo.