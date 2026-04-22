Tra sogno, vincoli e costi nascosti la scelta di acquistare una casa a 1 euro in queste Dolomiti segrete: tutti i dettagli!

Cinquecento mail in pochi mesi per chiedere informazioni, 78 offerte arrivate anche dall’estero, 24 case messe sul mercato al prezzo simbolico di 1 euro. Succede nelle Piccole Dolomiti vicentine, dove un esperimento di montagna “low cost” sta andando molto oltre la curiosità.

Recoaro Terme, Posina, Valli del Pasubio: nomi che per anni hanno significato soprattutto terme, mulattiere e seconde case dei nonni. Ora sono al centro di un progetto che unisce fondi del Pnrr, strategia anti-spopolamento e voglia di cambiare vita. Le case a 1 euro qui non sono un colpo di marketing, ma un test su quanto la montagna possa diventare davvero casa.

Case a 1 euro nelle Dolomiti vicentine: numeri, comuni, regole

Il progetto nasce dentro l’Unione Montana Pasubio Piccole Dolomiti, che riunisce dieci Comuni del nord della provincia di Vicenza ed è l’unica Green Community finanziata in Veneto. L’idea: rimettere in circolo edifici abbandonati grazie ai fondi Pnrr dedicati proprio a questi territori.

La mappatura iniziale ha individuato 385 immobili inutilizzati. Di questi, solo 24 sono entrati nella prima fase del bando a 1 euro: 20 a Recoaro Terme e gli altri tra Posina e Valli del Pasubio. Oggi la “vetrina” ufficiale dell’Unione Montana espone 25 case, spesso in contrade panoramiche ma quasi sempre in forte degrado.

Il meccanismo è semplice sulla carta e impegnativo nella pratica. Si paga 1 euro al Comune, ma ci si assume l’obbligo di ristrutturare a proprie spese: contratto da firmare entro due mesi, progetto edilizio entro sei, avvio dei lavori entro un anno, conclusione entro tre anni. Tempistiche serrate, pensate per evitare che i rustici restino fermi altri dieci anni.

L’interesse è stato immediato: oltre 500 richieste di informazioni e 78 offerte formali, nove dall’estero e cinque da cittadini non italiani residenti in Italia. Tra i curiosi anche una cordata di imprenditori israeliani. In sottofondo c’è un dato pesante: nell’area si stimano più di 10.000 immobili abbandonati e, in paesi come Valli del Pasubio, circa 800 over 65 su 3.000 abitanti.

Per convincere i proprietari a cedere immobili ormai invendibili, le amministrazioni hanno usato una leva molto concreta: la pressione fiscale sugli edifici inagibili. Pagare tasse per un rudere che nessuno compra è un costo secco; venderlo a 1 euro significa liberarsene e contribuire a rianimare la contrada.

Perché le case a 1 euro di montagna piacciono così tanto

Dietro il boom di richieste c’è un cambio di sguardo sulla montagna. Dopo il Covid molte persone hanno ripensato il proprio rapporto con spazi e tempi. La possibilità di lavorare in smart working ha reso improvvisamente realistiche zone che prima sembravano troppo lontane dal “mondo del lavoro”.

Lo confermano i racconti raccolti sul territorio: a Valli del Pasubio, per esempio, un giovane che lavora da remoto ha scelto di trasferirsi stabilmente e organizzare la sua giornata tra connessioni veloci e sentieri dietro casa. Il presidente dell’Unione Montana ha parlato di «investimento di vita», più che economico. L’obiettivo non è attirare speculatori, ma persone disposte a fare della montagna la propria normalità, non solo il rifugio del weekend.

L’attrazione ha anche una componente emotiva fortissima. L’immagine che ritorna è quella della finestra aperta la mattina sui suoni dell’acqua e degli animali, invece del traffico. Ritmi più lenti, aria pulita, dimensione di comunità dove ci si saluta ancora per nome. Tutto questo, unito all’idea del “colpo di fortuna” della casa a 1 euro, spiega perché italiani, stranieri e giovani coppie stiano riempiendo la casella mail dei Comuni.

Non a caso, la graduatoria del bando premia chi vuole radicarsi davvero: punteggi più alti per under 35, per chi userà l’immobile come prima casa, per chi trasferirà la residenza e per chi aprirà piccole attività turistiche, artigianali o commerciali. Plus extra a chi sceglie imprese edilizie locali, così che la ristrutturazione diventi lavoro sul territorio, non solo un bel prima/dopo su Instagram.

I sogni e la realtà: cosa significa davvero trasferirsi nelle Dolomiti vicentine

Le amministrazioni, però, insistono su un punto: la vita in montagna non è per tutti. Prendere casa in una contrada delle Piccole Dolomiti significa accettare distanze maggiori da ospedali, scuole superiori, grandi supermercati. In inverno la neve può complicare gli spostamenti, i mezzi pubblici sono meno frequenti e per molti servizi bisogna scendere in fondovalle.

Prima di candidarvi, la checklist mentale è obbligatoria. Connessione internet stabile per lavorare da remoto. Tempi di percorrenza verso il posto di lavoro eventuale o verso l’ospedale più vicino. Gestione dei figli tra scuola, sport e amici. Voglia reale di vivere in un paese piccolo, dove l’anonimato non esiste.

Capitolo costi: il vero prezzo non è l’euro sul contratto, ma la ristrutturazione. Molte case sono ex stalle o case rurali, spesso senza impianti a norma, con tetti da rifare e interventi strutturali importanti. Gli esperti ricordano che in montagna le spese possono salire per via dell’accessibilità dei cantieri, dei vincoli paesaggistici, degli adeguamenti energetici e antisismici. Tradotto: si parla facilmente di decine, a volte centinaia, di migliaia di euro. Prima di innamorarvi di una foto, serve un sopralluogo con tecnico di fiducia e almeno un preventivo serio.

Dall’altra parte della bilancia ci sono vantaggi che per qualcuno valgono qualsiasi mutuo: spazio, silenzio, paesaggio, possibilità di aprire un B&B diffuso, un laboratorio artigiano, un’attività legata all’outdoor o un lavoro digitale che vive bene lontano dalle metropoli. Se vi riconoscete in questo profilo, le case a 1 euro nelle Dolomiti vicentine non sono una favola, ma una proposta molto concreta. Con una certezza: più che un affare immobiliare, restano una scelta di vita.