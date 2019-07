Disteso ed elegante, il blu petrolio trova spazio in ogni ambiente della casa, basta sapere come abbinarlo.

Apprezzato nei campi più differenti, il blu petrolio è oggi uno dei colori preferiti nell’home decor.

Tra il blu e il verde, questa nuance intensa è considerata positiva e rilassante e, nonostante il nome, richiama la natura delle profondità marine.

Colore versatile, il blu petrolio abbinato a diverse tonalità può dare molteplici risultati, donando vitalità all’ambiente o creando un’atmosfera distesa.

Ecco alcuni degli accostamenti più belli da provare in casa.

Con il tortora

Per raggiungere l'apice dell'eleganza come non abbinare il nostro blu petrolio con una delle tonalità più in voga al momento. Il color tortora è l'accostamento ideale per una camera da letto raffinata e serena.

Col giallo senape

Una combinazione più decisa è quella tra il blu petrolio e il caldo color mostarda, perfetta per un soggiorno in stile mid-century modern o per una zona living un po' più eclettica.

Con il ruggine

Ondeggiando tra l'arancione, il rosso e il marrone, questo colore "bruciato" entra in un elegante contrasto con il blu petrolio senza risultare invadente, mantenendo l'ambiente ricercato ma deciso.

Col magenta

Rosso e blu si incontrano in questo colore particolare che trova una vivace complementarietà con i toni freddi del blu petrolio. L'effetto è energico e invitante, ideale per una sala da pranzo pronta ad accogliere i vostri ospiti.

Col verde acido

Verde acido e lime sono colori ideali per dare un po' di vitalità ad una stanza e trovano un ottimo posto accanto al freddo del blu petrolio.

Col rosa cipria

La dolcezza del rosa cipria crea col blu petrolio un accostamento romantico e delicato, ideale per una camera da letto o per un bagno da sogno.