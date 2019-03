Illuminare il bagno è fondamentale. Ecco i cinque segreti per tenersi alla larga dalle imprecisioni

In cerca di idee per l'illuminazione del bagno? Le sempre più numerosi soluzioni disponibili in commercio rendono la selezione complicata, ma nello stesso tempo aprono la strada a un'ampia gamma di effetti e atmosfere.



Una mini guida all'illuminazione del bagno non può che iniziare da un consiglio che vale sempre: ogni progetto è diverso e le dimensioni della stanza a disposizione, il suo orientamento, le scelte compiute sul fronte dei rivestimenti incidono nella percezione visiva del vano.



Non si tratta dunque solo di orientarsi tra lampadario centrale, applique ai lati dello specchio, specchi retroilluminanti, faretti orientabili, strisce a LED o controsoffitti con suggestivi tagli di luce: occorre chiararsi, prima di tutto, le idee sul tipo di bagno che si desidera!



1. No alla luce di fronte allo specchio

Come evitare gli effetti di abbagliamento in bagno? Semplice, avendo cura di non posizionare luci davanti allo specchio. Evitare che applique o lampade a luce diretta si riflettano sulla superficie specchiante vi permetterrà di poter usare al meglio questo fondamentale accessorio.

2. No alla creazione di zone d'ombra

Si scrive illuminazione del bagno, si legge progetto della luce. Al pari degli altri ambienti domestici, anche in bagno è essenziale studiare, con la dovuta attenzione, dove disporre punti luce e prese. Per evitare che porzioni del vano risultini in ombra, si possono inserire "effetti speciali". Senza spendere una fortuna, valutate l'inserimento di strisce a LED da collocare lungo il perimetri oppure in zone che potrebbe risultare meno illuminate.

3. No a luci che falsano i colori

È piacevole quando nell'ambiente bagno si respira un'atmosfera curata e gradevole, anche grazie a luci ed effetti cromatici. Tuttavia, soprattutto in questo secondo caso, abbiate cura di rendere autonoma l'accesione delle lampade posizionate accanto al lavandino e allo specchio, rispetto a quelle in grado di "creare l'atmosfera": così facendo, infatti, eviterete di avere a disposizione una "luce manipolata" o falsata durante le operazioni beauty e quando vi truccate.

4. No al solo punto luce centrale

Prevedere un unico punto luce centrale in bagno, magari accompagnandolo da un lampadario dalla forte personalità, potrebbe rivelarsi del tutto insufficiente dal punto di vista funzionale. Piuttosto, anche in accordo con il vostro progettista di fiducia e con l'elettricista, valutate una serie di soluzioni da affiancare alla tradizionale lampada al centro del soffitto. Giorno dopo giorno, non vi pentirete di avere un bagno in grado di "sorprendervi" attraverso combinazioni luminose in linea con il vostro mood e con le esigenze.

5. No all'esclusione delle lampade da terra

Raramente si pensa alle lampade da terra come a delle alleate nel progetto di illuminazione del bagno. Tuttavia, soprattutto quando si punta a rinnovare il bagno senza stravolgimenti e senza muratori in giro per casa, oltre a variare l'intensità di tutte le lampadine del vano, è proprio questo tipo di soluzione che consente di amplificare la luminosità dell'ambiente. Attenzione alla sua collocazione: è buona regola evitare che cavo elettrico e corpo illuminante siano "al sicuro" dai rischi connessi con l'umidità.

Photo Credits Cover: Lavamani sospeso by Ceramica Flaminia