Iconiche, giocose, multifunzionali, d'autore: 10 abat jour irresistibili per un arredamento moderno!

Un tempo c'era la classica abat jour, una rassicurante lampada da comodino, formata da una base d'appoggio, un sostegno verticale e un paralume, talvolta realizzato in tessuto su telaio metallico.



Quando si è alle prese con l'arredamento di una casa moderna è davvero questo il modello di abat jour al quale fare riferimento? Immancabilmente, per raddoppiare le opzioni, ci viene in aiuto il lighting design.



Dal successo delle lampade a LED all'introduzione di nuovi materiali, fino all'ascesa di innovative modalità di accesione, anche nel campo delle abat jour non mancano le sorprese, spesso accompagnate le "libere interpretazioni" della versione tradizionale.



10 abat jour di design per una casa moderna

Lampada da tavolo in vetro soffiato "ABAT-JOUR" by B&B Italia

Lampada da tavolo a LED a luce diretta in resina termoplastica "GIROTONDO" by Alessi

Lampada "CLIN D'ŒIL" by LUZ EVA



Lampada "DOPPIOSENSO" by ARKOF LABO DESIGN

Lampada "IC LIGHTS T1 LOW" by FLOS

Lampada "Eclisse" by Artemide



Lampada "Akari 1A" by Vitra

Lampada "PURR" by moooi

Lampada "LANNÀ" by KUNDALINI



Photo Credits Cover: Comodino "Segno" by Riflessi