L'innovazione scientifica firmata Shiseido fa la differenza nella cura della pelle. Qui vi spieghiamo perché con l'aiuto di un' esperta di bellezza di Naïma

Non si tratta di cancellare i segni del tempo che passa: le linee d'espressione rappresentano il ritratto della nostra bellezza che aumenta con l'esperienza. Noi donne, insomma, siamo a nostro agio nella nostra pelle e cerchiamo di affrontare il mondo con uno sguardo...ancora più luminoso.

Essere orgogliosi della propria pelle significa anche volersene prendere cura quando perde il suo naturale splendore e quando compaiono le prime macchie e rughe. In soccorso arrivano le migliori soluzioni anti-aging di Shiseido che, grazie al mix di principi attivi e tecnologie innovative, riescono a far emergere la vitalità intrinseca di ogni donna, aiutando la pelle a diventare ogni giorno più bella, proprio come vorremmo.

L'ultima novità in casa Shiseido si chiama Vital Perfection, una linea skincare con cinque referenze, adatte alle diverse esigenze, che Grazia.it ha provato per voi con l'aiuto della NaïmAngel Elena Pette, beauty expert di Naïma, il retail brand nato nel 2017 e presente in tutta Italia con oltre 220 Beauty Stores. La missione di Elena? Come per tutti i NaïmAngel è dare, grazie alla sua enorme expertise e alla sua capacità di saper ascoltare e trovare la soluzione perfetta a ogni richiesta, una consulenza personalizzata ai clienti. Continuate a leggere l'articolo per scoprire tutti i beauty tips della NaïmAngel.

Due trattamenti 24h contro i segni visibili dell'invecchiamento...

L'obiettivo di Vital Perfection è risvegliare il potenziale della pelle e contrastare i segni visibili dell'invecchiamento quali perdita di elasticità, rughe, aspetto spento e macchie brune. A partire dai trattamenti 24h Uplifting and Firming Day Cream, una crema viso adatta a pelli normali, dalla consistenza setosa e Uplifting and Firming Day Cream Enriched, dalla texture più ricca e ideale per le pelli secche.

Entrambe idratano profondamente e hanno nel cuore un attivo ispirato alla neuroscienza. Si chiama ReNeura Technology++™ e aumenta la capacità di risposta della pelle accelerandone il processo di rigenerazione per risolvere più efficacemente gli inestetismi causati dall'invecchiamento cutaneo. Un altro attivo dall'azione liftante, presente in entrambi i trattamenti, è KURENAI-TruLift Complex. Composto di estratto di cartamo, acqua di rosa bulgara ed estratto botanico di odorikoso, agisce in profondità sulla fonte che produce l'energia necessaria per le attività cellulari, responsabili della capacità di recupero e contribuisce, così, a promuovere la compattezza e l’elasticità. Altri due principi attivi che rendono unica questa nuova linea skincare sono TruStructiv™Technology, che potenzia l'azione di due tipi di cellule staminali favorendo la rigenerazione del derma e VP8 Complex con 4MSK, un efficace ingrediente illuminante per un aspetto uniforme e radioso.

...e due soluzioni per il giorno

Pensate per il giorno sono Vital Perfection Uplifting and FirmingDay Cream SPF30 e Vital Perfection Uplifting and Firming Day Emulsion SPF30: contengono tutti gli ingredienti dei trattamenti 24h oltre a una protezione solare SPF 30 che protegge la pelle dai danni causati dai raggi UV donandole maggiore luminosità ed elasticità e un aspetto più disteso.

Come scegliere il trattamento giusto? I beauty tips della NaïmAngel

«Fondamentale è analizzare la pelle, capirne le problematiche e come risolverle e poi, chiedere alla cliente quali sono le sue aspettative e le sue esigenze, ovvero cosa vuole ottenere dal trattamento. In questo modo sappiamo dove e come intervenire», spiega la NaïmAngel. «Chi usa i prodotti – prosegue – vuole anche capire quanto sono efficaci in base ai propri obiettivi e quanto tempo ci vorrà per ottenerli. Con Vital Perfection di Shiseido la risposta è semplice perché sono sufficienti quattro settimane per vedere la pelle cambiata, più compatta e luminosa».

Nel caso dei due trattamenti per il giorno la scelta è facile: «Uplifting and Firming Day Cream va utilizzata da chi ha pelli aride perché la sua consistenza ricca è adatta a chi deve idratare mentre Uplifting Day Emulsion è perfetta per le pelli miste/lucide».

Il trattamento per la notte

Dopo aver scelto la crema viso per il giorno passiamo alla crema notte. «È importante spiegare la differenza tra i due prodotti ed è quello che facciamo con i nostri clienti – racconta la NaïmAngel Elena Pette. Se la crema con SPF dà idratazione e protezione, quella per la notte rigenera le cellule durante il sonno completando così gli effetti del trattamento per il giorno».

Vital Perfection Overnight Firming Treatment è la nuova proposta must-try di Shiseido. Dalla texture ricca, ha tutte le caratteristiche degli altri trattamenti e, in più, è formulato con estratto di Achillea millefoglie per promuovere la riparazione cutanea durante il sonno.

Il consiglio beauty della NaïmAngel

«Non dimenticate che anche la gestualità nell'applicare la crema ha una sua importanza. Tramite il massaggio, infatti, riusciamo ad amplificare le proprietà dei trattamenti».

«In genere, la gestualità varia in base al tipo di crema ma ci sono delle regole base che consigliamo alle nostre clienti: la crema (attenzione a non esagerare con le dosi!) va applicata sul palmo (che non assorbe) e scaldata leggermente tra le mani prima di stenderla. I movimenti devono essere sempre dal centro del viso verso l’esterno, mai il contrario».

