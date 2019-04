Giornata pesante, il lunedì ha bisogno di rituali che rilassano, distendono e aiutano ad affrontare il mondo con spirito diverso. Creme soffici, aromi avvolgenti, maschere detossinanti e oli calmanti per concludere in bellezza la giornata. E iniziare bene la settimana

Lunedì, una delle giornate più dure. Se ne salvano ben pochi durante l’anno, solo quando siamo in vacanza. Se poi si aggiungono altri fattori, il clima non dei migliori e lo stress, il gioco è fatto. Come combattere quest’alone di negatività tipico dell’inizio di ogni settimana? Con la bellezza. Creme profumate e dalla consistenza “cocoon”, voglia di “sofficienza” e di profumi che coccolano. Grazia.it ha scelto i 16 prodotti più deliziosi da usare nelle giornate più difficili.



Rallentare con il beauty



Bastano dai 10 ai 30 secondi al giorno da dedicare a se stessi: pochi attimi in cui ci si concentra su una sensazione piacevole, ci si concede una coccola per cambiare in meglio il proprio umore in generale. Ognuno ha il suo segreto, in fatto di beauty può essere il proprio profumo preferito, spalmare una crema soffice e profumata, fare un massaggio; insomma, prendersi cura di sé aiuta a vedere il mondo con occhi diversi, ad allentare lo stress e ad affrontare i problemi sotto una luce diversa.

Rallentare e concedersi un attimo di calma ci aiuta. In questi casi gli ingredienti su cui puntare sono l’acido ialuronico, perché aiuta a far apparire la pelle più bella e quindi anche noi, burri nutrienti e oli vegetali perché sono avvolgenti, cremosi e si stendono con dei massaggi che ci aiutano a rilassarci. E infine la fragranza: mai sottovalutare infatti il potere di un profumo, inteso anche come aroma della crema stessa, che ci piace, che rimanda a ricordi piacevoli e che ci coccola. Sono i cosiddetti “comfort scent”.

Rilassatevi, respirate: è lunedì, usate quella crema che vi piace tanto!

Graphic: Elisa Costa

Credit ph: Unslpash