Scoprite tutti i prodotti di bellezza con frutti di bosco per far fare il pieno di vitamine alla vostra pelle

Non solo golosi e belli da vedere, i frutti di bosco sono dei preziosi alleati per la nostra salute e la bellezza della nostra pelle.

Sono infatti dei piccoli concentrati di vitamine, dalle proprietà antiossidanti.

Un post condiviso da Jean Pedigo (@photosbyjeanp) in data: Mag 25, 2018 at 2:24 PDT

Perché inserirli nella nostra routine di bellezza? Ci aiutano a proteggere la pelle dalle aggressioni esterne, rinforzandone la barriera cutanea contro lo stress ossidativo e i danni da foto-invecchiamento.

In particolare, la vitamina C ci regala un viso più luminoso e libero dalle imperfezioni, la vitamina A favorisce la rigenerazione cellulare e la vitamina E contribuisce a mantenere elastici e idratati gli strati più profondi della pelle.

Via libera quindi a una completa skincare a base di mirtilli, lamponi e altre bacche per una pelle più sana e radiosa. Siete pronte a scoprire i migliori prodotti di bellezza con estratti di frutti di bosco?



Esfoliare regolarmente la pelle è essenziale per liberarla dalle impurità più profonde. Questo esfoliante in polvere contiene veri semi di mirtillo rosso, basta scioglierne un po' nell'acqua e massaggiarlo sul viso inumidito.



Siero viso antiossidante da utilizzare mattina e sera dopo il tonico, a base di ribes nero e boysenberry, un ibrido tra mora e lampone.



Un siero perfezionatore illuminante ottimo da usare come base trucco. L'"essenza di unicorno" è un mix di mirtilli, açai, bacche di goji e bacche di sambuco.



Siero ad azione anti-età che contribuisce ad accelerare il turnover cellulare, a base di mirtillo e bacche di olivello spinoso. Da utilizzare soprattutto alla sera per sfruttare il ritmo circadiano.



Le terre scandinave sono la patria d'elezione dei frutti di bosco. Questo trattamento ripara le labbra particolarmente screpolate, grazie a un complesso di bacche artiche.



Dalla cosmesi coreana una innovativa maschera liquida, con mirtillo, mora, fragola e lampone per un boost antiossidante.



Se amate i cosmetici green con ingredienti di origine biologica amerete questa maschera ad azione illuminante a base di lamponi, ribes nero, fragole e bacche di olivello spinoso.



Olio per il viso ad azione rigenerante da utilizzare la sera o la mattina miscelato alla crema idratante in caso di pelle secca. Oltre a betulla ed epilobio contiene bacche di sambuco e lampone.



Una texture irresistibile che sembra marmellata per questa maschera viso a base di mirtillo rosso. Si tiene in posa 10-15 minuti e poi si risciacqua.



Crema idratante con filtri UV per proteggere la pelle quotidianamente, con estratto di gelso.



L'olio per il viso è l'ideale per fare il pieno di antiossidanti. Contiene mora, mirtillo rosso, mirtillo nero e lampone per favorire la riparazione cellulare.



Per la protezione quotidiana delle labbra, un balsamo con estratti naturali di lampone.



Per potenziare gli effetti della skincare, un integratore alimentare in polvere che protegge la pelle dai radicali liberi. Contiene bacche di açai, lampone, mirtillo rosso, mirtillo nero, ciliegia, estratto d'uva, mora, bacche di sambuco, bacche di goji e melograno.



Credits Ph.: Pexels, Unsplash