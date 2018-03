Tra le zone più delicate del corpo, il collo è soggetto alla "tech-neck", la comparsa delle rughe in età prematura. 13 creme specifiche e un trattamento per prevenirle e combatterle

Siete affette da “tech-neck”? Ovvero, nonostante l’età, avete già le primissime rughe e segni sul collo? Siete in ottima compagnia.



Negli ultimi 10 anni, infatti, i dermatologi internazionali hanno constatato che il collo è parecchio maltrattato a causa della tecnologia: continuare a tenere la testa bassa su cellulare e tablet ha causato la comparsa delle prime linee fin dai 18 anni.

La soluzione? Staccarsi un po’ da smarthphone e affini (ok, magari un'altra volta) e iniziare a usare la crema giusta.

Le cause



Tecnologia a parte, il collo è una delle zone più delicate del nostro corpo. La pelle infatti è molto sottile e si segna facilmente a causa di una presenza inferiore di grasso rispetto al viso.

Di conseguenza, attorno ai 30 anni iniziano a comparire i primi segni di mancanza di elasticità, tonicità e vulnerabilità. Direttamente collegato è anche la perdita di vigore dell’ovale del viso e la formazione del doppio mento.

Come agiscono le creme per il collo



Correre ai ripari è molto facile: l’esigenza fondamentale è infatti quella di usare una crema specifica perché più ricca di ingredienti ad hoc che ridensificano e ritonificano l’area svolge un’azione leggermente liftante.

A differenza delle creme viso, queste agiscono su due fronti: da una parte tonificano con un effetto immediato così che la pelle appaia più distesa e le rughe meno evitanti, dall’altra più a lungo termine grazie a ingredienti che svolgono anti-età che rinforzano quotidianamente il collo così da evitare nel tempo il cedimento della pelle.

Così facendo si combattono le rughe già evidenti grazie a un’azione d’urto e si prevengono quelle future.

I massaggi



Non solo la crema giusta ma anche il massaggio giusto è fondamentale; il modo infatti applicare il prodotto aiuta a rinforzare l’epidermide. Per questo si possono compiere tre gestualità diverse:



per tonificare: la crema dev’essere stesa circolarmente ai lati del collo, dal basso -cioè dalle clavicole, verso l’alto.



per rassodare: le mani devono essere poste alla base del collo, vicino alle clavicole, e risalire verso la nuca con un movimento verso l’esterno compiuto per tre volte.



per affinare: è specifico per la zona sotto il mento e si effettua con la mano opposta. Per il lato destro si massaggia da destra verso sinistra con la mano sinistra, viceversa per il lato sinistro con la mano destra da sinistra verso destra.