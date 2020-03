Cinque passaggi, di cui uno facoltativo, per una pelle bella, luminosa e sana. Come in una spa o dall'estetista, gli indispensabili per una pulizia del viso profonda anche a casa

Che la pulizia del viso fatta dall’estetista sia un momento di puro relax è innegabile. Però possiamo ricreare quella sensazione di benessere anche a casa seguendo, step-by-step, tutti i passaggi della pulizia del viso fai da te. Il risultato? Una pelle bella e perfetta.

Step 1: struccarsi

Nessuna pulizia del viso inizia senza questo passaggio. Con latte detergente, acqua micellare o i baume, gli ultimi trend del momento, dalla texture morbida sono balsami-mousse che puliscono in profondità eliminando tutto il make up e risciacquando successivamente. Scopo principale di questo primo passaggio è avere la pelle completamente detersa e pulita.

Gli struccanti Ready to Cleanse , Givenchy

In gel, deterge elimina tutte le impurità di make-up, inquinamento e smog.

Cleansing Mousse , Wycon

Si trasforma in soffice mousse che cattura tutto lo sporco sul viso e può essere usata sia come detergente che struccante. Si trasforma in soffice mousse che cattura tutto lo sporco sul viso e può essere usata sia come detergente che struccante.

La Mousse , Chanel

Della collezione di struccanti, questa crema diventa mousse da usare a fine giornata così da eliminare inquinamento e trucco. Della collezione di struccanti, questa crema diventa mousse da usare a fine giornata così da eliminare inquinamento e trucco.

Superstart , Elizabeth Arden

A base di argilla, deterge in profondità senza seccare la pelle. A base di argilla, deterge in profondità senza seccare la pelle.

Step 2: i suffumigi -facoltativo-



Questo secondo passaggio è facoltativo, o meglio, è indicato soprattutto per chi ha la pelle grassa e mista perché l’essenziale è aprire i pori del viso. Per questo è necessario piegare la testa su una bacinella di acqua bollente con all’interno del bicarbonato oppure anche oli essenziali profumati, come quello al tè verde o al rosmarino.

Step 3: la maschera



Passaggio invece fondamentale per tutti, la maschera dev’essere scelta in base alle esigenze epidemiche specifiche. In tessuto, poudre o mousse, tendenzialmente si prediligono però quelle purificanti, detossianti o esfolianti proprio perché deve pulire in profondità. Per un ulteriore momento di benessere, può essere stesa anche con un pennello, proprio come in spa.

Step 4: il tonico



Perfetto anche quello che si usa al mattino, dopo la normale detersione, il passaggio del tonico è a volte sottovalutato e dimenticato. In realtà è importante perché elimina i residui del prodotto precedente, oltre il calcare dell’acqua, riequilibra il pH acido della pelle e la prepara allo step successivo.

Step 5: la crema



Se è anche illuminante e anti-age perfetto, l’importante è che sia idratante. A fine pulizia infatti l’epidermide ha bisogno di essere nuovamente idratata così che appaia poi liscia e turgida. Attenzione, se la pulizia del viso la si fa la sera, questo è il momento giusto per siero e crema notturna.



Credit Ph: Unspalsh