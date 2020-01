I peptidi sono veri e propri alleati di bellezza per una pelle dall'aspetto giovane, fresco e luminoso. Scopriamo come inserirli nella beauty routine!

Ne sentiamo spesso parlare, ma cosa sono i peptidi? Si tratta di sostanze di sintesi, formate da due o più amminoacidi. Quando più peptidi si uniscono creano specifiche proteine: possiamo quindi dire che sono veri e propri frammenti di proteine. Nella cosmetica sono particolarmente apprezzati grazie alla loro efficace azione anti-aging. È per questo che li troviamo in moltissimi prodotti di skincare.

Applicando prodotti cosmetici a base di peptidi mattina e sera, infatti, è possibile vedere risultati in termine di luminosità, compattezza e tonicità della pelle già dalle prime settimane.

Esistono svariate categorie di cosmetici a base di peptidi, dalle creme viso a quelle per il contorno degli occhi, o per le labbra.

Abbiamo selezionato per voi 10 prodotti a base di peptidi perfetti da inserire nella vostra skincare routine anti-aging. Continuate a leggere e scopriteli tutti!

Questo siero bifasico ripristina e protegge la pelle per donarle un aspetto più giovane, riducendo la comparsa dei segni dell’invecchiamento prematuro. La sua formula contiene una fase rassodante stimolata da peptidi biomimetici legati agli Zaffiri, che compattano la pelle e rinforzano le difese cutanee, aiutando a stabilizzare i peptidi e ad aumentare la loro biodisponibilità.

Un siero che dona luminosità e rivitalizza visibilmente l’incarnato per tutto il giorno, grazie ai peptidi energetici. Contiene il “Complesso di 8 Peptidi” che ricarica la cute rendendola più radiosa insieme all’estratto del fiore di pesco che ne aumenta la luminosità. La formula innovativa di questo siero si trasforma durante l'utilizzo da un’essenza umettata in olio, rivelando un'applicazione ultra piacevole.

Questa maschera idrogel rinfrescante e correttiva a base di peptidi dona immediato sollievo alla zona perioculare e corregge visibilmente in pochi minuti borse e segni di stanchezza. Senza siliconi, senza profumazione, con il 96% di ingredienti di origine naturale.

Una maschera miracolosa, infusa di oro 24k e potenti peptidi che combattono l'infiammazione e riparano i danni, lasciando la pelle trasformata e radiosa. Questo lussuoso trattamento combina un potente cocktail di ingredienti per affrontare tutti i segni di stress, stanchezza e invecchiamento.

Un trattamento occhi multi-azione a prestazioni elevate, formulato con neuropeptidi per rigenerare la pelle dall'interno: la sua azione rassodante e rimpolpante riduce l'aspetto di linee sottili e rughe e combatte il gonfiore e le occhiaie.

Questa crema occhi contrasta le rughe e le linee di espressione causate dalla contrazione muscolare offrendo un immediato effetto lifting riempitivo. L' Advanced delivery system, dispositivo di rilascio di lipopeptidi, aiuta a regolare la contrazione muscolare diminuendo l'apparenza di rughe e segni d'espressione.

Questo trattamento intensivo notte si prende cura della pelle durante il riposo notturno, riducendo i segni della stanchezza e del tempo e donando luminosità al viso. La formula intensiva e concentrata, dalla texture morbida e setosa, è contenuta in perle monodose che preservano la purezza degli attivi: il prezioso Olio di Camellia e l’esclusivo Chrono Age Complex che agiscono in sinergia per restituire una pelle tonica, distesa e luminosa.

La formula di questo siero contrasta i segni visibili dell’invecchiamento, incluse le rughe sottili, la texture e l’idratazione. I rame peptidi attivano le salutari funzioni della pelle, aumentandone le proprietà cicatrizzanti, antinfiammatorie e immunitarie e favoriscono la sintesi del collagene.

Questa crema da giorno combatte i segni dell’invecchiamento apportando al contempo un’efficace protezione UV. Principi attivi di derivazione vegetale stimolano la rigenerazione delle cellule e danno vita a una riserva di sostanze nutritive. Un complesso peptidico migliora l'elasticità e la compattezza della pelle, mentre un filtro solare biotecnologico protegge dai danni causati dai raggi UV.

A volumizzare ci pensa il mio principio attivo VOLULIP®, un estratto vegetale derivante dalla Portulaca Pilosa, un'erba officinale utilizzata per rimpolpare le labbra mediante sintesi di acido ialuronico, che garantisce un miglioramento della struttura interna e superficiale delle labbra, con un impatto visibile sulla loro forma, dalla prima applicazione.

Credits Ph: Unsplash