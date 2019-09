Detergente+tonico+crema+maschera: 4 step per tornare ad avere una pelle morbida, idratata ed elastica dopo i bagordi estivi

Abbronzata e più luminosa ma sotto sotto anche stressata e provata: la pelle dopo l’estate ha bisogno di essere coccolata perché la vita all’aria aperta e il mix di sole, cloro e salsedine non l’hanno molto aiutata.

Rientrate in città, quindi, puntate su tutto ciò che è idratante e dissetante perché il vostro viso ha sete. Quindi fatevi furbe e aggiungete alla vostra routine quotidiana i prodotti giusti. Per esempio, un detergente che pulisce ma al contempo lenisce, un tonico rinfrescante e, soprattutto, una maschera.

Grazia.it ha diviso la routine post estate in 4 step.

Detergente



A meno che non ne usiate uno troppo aggressivo, tutti i detergenti sono perfetti anche dopo le vacanze. I più adatti sicuramente sono quelli rinfrescanti ma anche lenitivi e idratanti come il Cleansing Gel di LaVera per pelli normali e miste con aloe vera e jojoba, una combo altamente idratante per le pelli più svuotate e provate così come il Detergente Viso Rinfrescante di Olaz specifico anche per l'epidermide più secca.

Se cercate invece maggiore delicatezza puntate su Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash di Kiehl’s o su quelli in mousse, come la Mousse Detergente Idratante di Dolomia o la Mousse Detergente di Phil Pharma, morbide e leggere puliscono in profondità ma senza aggredire.

Tonico



Se finora avete saltato questo passaggio, da adesso in poi inseritelo nella routine. Il tonico conclude la detersione, elimina le tracce di calcare, ormai presenti in tutte le acque, e ciò che è rimasto del detergente, pulisce in profondità e inizia l’azione lenitiva della crema. Uno step da non sottovalutare insomma.

Post estate quelli più adatti sono i lenitivi e idratanti come il Remedy Toner di Comfort Zone, in spray super delicato, la Crystal Micellar Water Eyes Face di La Prairie che potete usare anche come tonico perché contiene l’acqua pura dei ghiacciai svizzeri ricchissima di minerali e ingredienti emollienti che si prendono cura della pelle. Se il viso è particolarmente secco scegliete gli oli come l’Olio Riequilibrante per il Giorno di Dr. Hauschka che riequilibra la pelle dopo lo shock della detersione.

La crema



E se puntaste sul sorbetto? Texture ideale per l’estate, super fresca a base di acqua, perfetta per chi cerca un’idratazione profonda e duratura con il vantaggio di un prodotto facilmente assorbibile come Aquattiva di Bottega Verde o Crème Prodigieuse Boost di Nuxe, una crema gel multicorrettiva pensata per le pelli normali-miste.

Cercate invece un evergreen da portare anche in autunno? La Tripeptide Cream di Comfort Zone è idratante senza però appesantire. In alternativa è ideale anche un olio come lo Soothing Hydration di Madara, un olio che si comporta da crema.

Le maschere le usate?



Se la risposta è no, almeno in questo periodo dell’anno aggiungetela come step settimanale. Quale? Idratante, lenitiva, purificante.

Per esempio, la SOS Hydra di Clarins è pensata se avete la pelle che tira troppo dopo il sole preso, mentre la Pink Cactus Mask di Starskin è una maschera in tessuto che dev’essere imbevuto ed è composta dall’84% di acqua di cactus.

Quest’estate vi siete trasformate in globe-trotter, su e giù per il mondo? Purificate e detossinate con la Maschera in Argilla Viola di Biofficina Toscana o la Insta-Masque purificante di Nuxe.

Volete approfittare della notte quando la pelle lavora meglio? Puntate sulle maschere notturne come la Vital Hydra Sleeping Mask di Dr Jart, la Masque d’Eau Nuit di Uriage o la Beauty Sleeping di Shiseido.