Avete la pelle impura con imperfezioni? Scoprite quali sono i prodotti migliori per trattarla con la nostra selezione di creme, sieri e fondotinta specifici

Pelle impura? No problem! A volte avere imperfezioni sul viso può farci sentire a disagio, basta però affidarsi ai prodotti giusti - oltre che a un buon dermatologo - per avere ottimi risultati che possano durare nel tempo.

Pelle impura caratteristiche

La pelle con imperfezioni purtroppo non interessa solo gli adolescenti: sempre più donne adulte ne soffrono e questo può spiazzare.

L'importante è non perdersi d'animo e affrontare il problema con serenità, scegliendo con cura prodotti dedicati, in grado in primo luogo di lenire la pelle irritata e curarla in maniera delicata.

Quali sono le caratteristiche della pelle impura? Le più comuni sono untuosità della pelle, la comparsa di comedoni - o punti neri - e brufoli. Naturalmente esistono diverse manifestazioni, che variano da persona a persona.

In linea generale la pelle impura appare irregolare, arrossata e può persino dare bruciore e dolore al viso.

Quali sono le cause della pelle impura

Generalmente la pelle impura tende a essere grassa o mista, anche se è possibile che le imperfezioni insorgano anche su pelle secca o normale.

A incidere è in primis la produzione di sebo. La nostra pelle infatti - soprattutto nella zona del naso, del mento e della fronte - è ricca di ghiandole sebacee. L'eccessiva secrezione di sebo fa si che si formino punti neri, comedoni bianchi, brufoli ma anche un aspetto untuoso della zona.

Allo stesso modo possono incidere fattori ormonali - in questo caso è di rigore rivolgersi a un medico specialista - ma anche ambientali, come inquinamento, umidità ed eccessiva esposizione ai raggi solari, così come stress, alimentazione scorretta e oggi, anche l'utilizzo della mascherina.

In linea generale, una buona skincare può essere decisiva nel lenire e migliorare l'aspetto della pelle impura con imperfezioni.

In ogni caso, qualora il vostro problema dovesse persistere mostrando una tendenza acneica, non esitate a rivolgervi a un dermatologo.

E la maskne?

In questo particolare momento storico è da segnalare anche l'irritazione da mascherina, la cosiddetta maskne, dovuta allo sfregamento del tessuto sul viso e alla proliferazione di batteri nella zona, qualora si debba portare a lungo il dispositivo di protezione.

Anche in questo caso è importante lenire la pelle con prodotti adeguati per poter sfiammare la zona e liberare la pelle dalle impurità.

Pelle impura come curarla

Avete la pelle impura, con sporadici brufoli, sfoghi da mascherina o semplicemente la pelle molto grassa? Evitate di detergere eccessivamente la pelle, optate per tonici e prodotti privi di alcool e non eccedete con esfoliazioni meccaniche e chimiche.

La pelle irritata necessita di cure dolci e massima idratazione. Lavare il viso in eccesso e/o scegliendo prodotti dall'azione troppo decisa potrebbero non solo non migliorare le imperfezioni, ma andare a peggiorare la situazione.

Skincare pelle impura

Se il vostro problema di imperfezioni è severo, non indugiate e rivolgetevi a un dermatologo. Insieme a una skincare routine adeguata il medico potrebbe indicarvi una cura farmacologica adatta a debellare il problema.

I prodotti giusti abbinati alle cure di un buon dermatologo faranno sì che impurità, untuosità e sfoghi sul viso siano solo un brutto ricordo.

Nello specifico, una buona skinkare per la pelle impura con imperfezioni punta a un'ottima - ma delicata - detersione, passando per una buona idratazione.

Spesso infatti chi ha la pelle grassa con tendenza ad avere i pori dilatati o ostruiti o brufoletti tende a pensare che usare prodotti particolarmente "sgrassanti" possa essere una buona idea. Niente di più sbagliato! La pelle impura ha bisogno di cure dolci e di prodotti che ne rispettino il PH, aiutandola nel suo naturale equilibrio.

Inoltre, anche se la pelle appare "unta", è molto utile idratarla a dovere per poter mantenere la pelle in salute e combattere il problema.

Un altro prodotto davvero utile? Il tonico, anch'esso delicato e specifico per la pelle irritata.

Pelle impura prodotti

Abbiamo selezionato per voi i migliori prodotti attualmente sul mercato per trattare la pelle impura

Una selezione di creme viso, sieri ed oli utili a lenire e riparare con delicatezza. Seguiranno detergenti e tonici , ma anche maschere e trattamenti purificanti mirati.

Infine, potrete trovare quello che fa per voi tra i migliori fondotinta e correttori per pelle con imperfezioni, utili non solo a celare le imperfezioni, ma anche a migliorare l'aspetto della pelle utilizzo dopo utilizzo.

Creme idratanti, sieri e oli viso per pelle con imperfezioni

Ecco una selezione di creme idratanti mirate per chi ha problemi di pelle con imperfezioni. Con loro anche ottimi sieri e oli viso, da alternare tra loro o mixare in una skincare routine più strutturata.

Detergenti e tonici per pelle impura

Detergere e tonificare la pelle due volte al giorno - mattina e sera - è essenziale per tutti i tipi di pelle e in particolare per quella impura. Sfogliate la gallery per trovare il trattamento che fa per voi.

I migliori trattamenti purificanti per pelle impura

Scorrendo questa gallery potrete inoltre scoprire quali sono attualmente le maschere e i beauty treats mirati per combattere irritazioni ed eruzioni cutanee senza aggredire eccessivamente la pelle.

I migliori fondotinta e correttori per pelle con imperfezioni

Trovate quello che fa per voi tra i fondotinta e i correttori migliori del momento studiati per coprire le imperfezioni e prendersi al contempo cura della pelle grazie a pool di attivi di ultima generazione.

Credits Ph.: Atikh Bana on Unsplash / Polina Tankilevitch on Pexel