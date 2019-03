Scoprite come far fare il pieno di idratazione alla vostra pelle con una beauty routine tutta a base d'acqua

Quello di acqua e bellezza è un legame indissolubile e primordiale. È un ritorno alle origini, all'elemento essenziale fondamento di tutti gli esseri viventi.

Il focus beauty del momento è l'idratazione. Si ritorna ai gesti più semplici e spesso sottovalutati nelle beauty routine che si fanno sempre più articolate e complesse.

Un post condiviso da Nikki_Makeup (@nikki_makeup) in data: Apr 26, 2017 at 6:19 PDT

Ma lo step principale da cui partire - e l'obiettivo ultimo per una pelle sana e luminosa - è mantenere costante il livello di idratazione dell'epidermide.

Scopriamo insieme come realizzare una beauty routine tutta basata sui prodotti di bellezza a base d'acqua, dalle creme-gel alle acque trattamento, fino ai sieri con acido ialuronico.

Senza dimenticare che anche il make up può giocare la sua parte.

Detergente senza risciacquo con tecnologia micellare, enzimi e rame per esfoliare delicatamente la pelle e rimuovere tutte le impurità. Non secca la pelle e contribuisce a mantenere ottimale il livello di idratazione.



Texture in gel fresca e a rapido assorbimento, per idratare in profondità tutti i tipi di pelle, anche quelle miste e grasse con problemi di disidratazione.







Un'acqua di bellezza che, oltre a idratare, rivitalizza e rigenera la pelle, con un complesso brevettato a base di estratti vegetali che stimolano la produzione di collagene.



Siero per il viso a base di acido ialuronico, la molecola che aiuta a trattenere l'acqua nelle cellule, rendendo la pelle subito più luminosa e rimpolpata.



Anche per quanto riguarda la protezione solare, non dovete rinunciare all'idratazione e alla piacevolezza della texture a base d'acqua. Con un'alta protezione 50+ e PA+++.



Un'acqua-trattamento ad azione illuminante, correttiva e lenitiva. Mentre idrata la pelle, migliora le discromie per un risultato dall'effetto glow. Arricchita con vitamina C e acido glicolico.



Crema idratante che agisce per 24H impedendo la perdita d'acqua della pelle, con una texture sorbetto fresca che non appesantisce. A base di acido ialuronico, olio di moringa, vitamine e antiossidanti.



L'acqua termale diventata un prodotto cult, da vaporizzare in ogni momento della giornata per resitituire alla pelle il giusto equilibrio di idratazione e minerali.



Una maschera a impacco da tenere in posa durante il riposo notturno, per ristabilire il livello di idratazione che si è perso durante la giornata, per le pelli disidratate e molto secche.







I sieri con acido ialuronico hanno una texture leggera che si assorbe rapidamente, rendendo più liscie e distese anche le pelli più disidratate. Per aumentare il potere idratante, il siero contiene anche pantenolo.



Un gel acquoso multiuso ad azione rinfrescante e dissetante, con il 99% di bambù, ricco di minerali e amminoacidi.



Una mist con acqua di rose e aloe per ristabilire il giusto livello di idratazione. Da vaporizzare durante l'arco della giornata per una pelle rivitalizzata e più luminosa.



L'effetto dell'acqua dell'oceano sui capelli, per ricreare quella particolare texture marina. Si utilizza sui capelli asciutti o bagnati e dona un look naturale, senza "sporcare" i capelli.



Primer per il viso utilizzabile sia prima del trucco che dopo, come fissante. La composizione a base d'acqua è senza siliconi, alcool e oli, non secca la pelle e mantiene costante il livello di idratazione.



Una delle bb cream coreane più amate, ha una texture in gel leggera e facile da stendere, con un piacevole effetto rinfrescante.



Un blush a base acquosa leggerissimo e impalpabile, per creare un effetto simile a quello di un acquarello, per un risultato soft e delicato.



Se non volete rinunciare all'idratazione neppure per il trucco occhi, optate per un ombretto dalla texture liquida e scorrevole, ma che sia a lunghissima durata e a prova di pieghette.



Credits Ph.: Unsplash