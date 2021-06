Tutto quello che dovete sapere su NIVEA Naturally Clean, la nuova

linea dedicata alla pulizia della pelle del viso certificata naturale e senza

plastica.

Scegliere una vita più sostenibile passa anche dal mondo beauty e NIVEA Naturally Clean è la risposta perfetta a questa esigenza. Una gamma di detergenti solidi, composta da tre varianti, per un gesto di bellezza a zero sprechi e nel pieno rispetto del ph della pelle del viso, grazie alla sua formula vegana composta al 99% di ingredienti di origine naturale.

NIVEA Naturally Clean, la tua detergenza viso adesso è solida

Le solid bar sono ormai una realtà conclamata da tempo: questi prodotti, oltre ad essere un vero e proprio concentrato di principi attivi, sono un valido aiuto anche per l’ambiente.

I detergenti viso solidi NIVEA Naturally Clean, infatti, eliminando la parte acquosa non solo durano molto di più (solitamente il triplo rispetto alla stessa grammatura in formato solido), ma permettono anche di evitare la produzione di plastica, uno dei materiali più inquinanti e difficili da smaltire che esista.

Una svolta all'interno del mondo beauty che, da anni, vede la plastica come primo prodotto per packaging e involucri esterni. Nivea, passando dallo stato liquido al solido, è riuscita con la nuova linea Naturally Clean a eliminare definitivamente l'uso della plastica.

Da non dimenticare anche l’incredibile formula con il 99% di ingredienti di origine naturale e vegana, senza l’uso di ingredienti di derivazione animale. Perfetto, quindi, anche per chi ha scelto una vita più green e con un occhio attento all’ambiente e al suo futuro.

Questa linea, inoltre, si arricchisce di un primato assoluto per Nivea: la certificazione Ecocert, che ne attesta il rispetto di una produzione attenta all’ambiente e nel rispetto delle biodiversità. Merito anche dell'attenta selezione degli ingredienti delle tre referenze solide Naturally Clean, 99% di ingredienti di origine naturale e vegana, e dell'assenza di elementi petrochimici come paraben, phenoxyethanol, profumi e coloranti di sintesi.

Un modo nuovo di vivere la bellezza, con un'attenzione sempre più alta nel rispetto della natura e del proprio benessere.

Le tre varianti di NIVEA Naturally Clean

Ogni viso, che sia più o meno maturo, necessità di una skincare routine ad hoc per mettere in risalto i suoi punti forti e cercare di migliorare i punti più fragili. Proprio per questo motivo NIVEA Naturally Clean è disponibile in ben tre varianti che rispettano il pH naturale della pelle.

Rinfrescante, a base di olio di mandorla e mirtilli perfetto per chi vuole una pelle morbida e una piacevole sensazione di freschezza. Il prodotto giusto per la pelle normale e con qualche piccola impurità;

Illuminante: con Estratto di Rosa e Vitamina E e pensato per chi vuole una pelle sana e luminosa. Perfetto per le pelli più secche che, spesso, sono anche caratterizzate da un colorito spento e ingrigito;

Scrub pulizia profonda: con carbone attivo, permette di purificare a fondo la pelle eliminando punti neri e impurità. Un must have da utilizzare una o due volte a settimana per liberare la pelle dalle imperfezioni lasciandola liscia e morbida.

La confezione in cartone riciclabile NIVEA Naturally Clean

Quando si parla di green è impossibile non menzionare anche tutto il mondo del packaging che, per anni, è stato dominato dalla plastica. Oggi è diventato indispensabile trovare valide alternative sostenibili per limitare e progressivamente eliminare l'uso della plastica, materiale che ha danneggiato in maniera profonda il nostro ecosistema.

Ed è per questo motivo che scegliere un prodotto solido come NIVEA Naturally Clean è la scelta giusta sia per la pelle che per il pianeta: niente plastica, maggiore durata del prodotto e un packaging al 100% in cartone riciclabile. E tutto questo senza dover rinunciare in alcun modo ai benefici di una beauty routine fondamentale come quella dedicata al viso: pelle purificata, fresca, detersa e morbida in un solo gesto quotidiano.

Un vero passo avanti per il pianeta e il futuro di tutti.