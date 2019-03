Si è concluso da poco il progetto beauty digital oriented di Naïma in collaborazione con Estée Lauder e Clinique. Grazia.it ha incontrato alcuni protagonisti e le due "vincitrici". Leggi il nostro racconto!

È il momento dei bilanci per il Naïma Skincare Master, uno dei progetti più dinamici nel panorama beauty nato per soddisfare in maniera sempre più completa i desideri e i bisogni dei clienti dei Naïma Beauty Store.

La conferma arriva da Fabio Lo Prato, Managing Director Naïma: «La nostra priorità assoluta è la soddisfazione dei desideri e dei bisogni dei nostri clienti. Per questo abbiamo investito sull’upskilling dei NaïmAngels, i Beauty Expert dei nostri store, con un programma di formazione durato oltre un anno con focus sul trattamento viso, reso possibile dalla collaborazione con i prestigiosi marchi Estée Lauder&Clinique».





Il progetto formativo – un focus a 360 gradi su come spiegare al meglio i prodotti e offrire un servizio di consulenza ai clienti anche attraverso Instagram, Facebook e YouTube – ha coinvolto molti dei NaïmAngels degli oltre 200 Beauty Stores di tutta Italia per più di un anno, concludendosi con due “vincitrici” premiate con un viaggio speciale a Londra: Patrizia (@pbaldi2012), del Naïma Beauty Store di Foiano della Chiana, presso il Valdichiana Village, e Sabina (@sabiricco17), del Naïma Beauty Store di Catania presso il centro commerciale “I Portali”.

«L'aspetto digital del progetto – ci racconta Patrizia – mi ha piacevolmente coinvolta: il Naïma Skincare Master è stato un percorso molto stimolante e divertente dall'inizio fino alla Beauty Experience di tre giorni a Londra, con i trainers Estée Lauder&Clinique. Lì ho avuto la possibilità di analizzare i comportamenti e capire i bisogni e le esigenze di una clientela multietnica come quella londinese, difficile da soddisfare se non con le migliori tecniche di consulenza e servizi sempre nuovi che sicuramente riproporrò alle mie clienti!».



Passione, impegno e determinazione sono stati gli ingredienti che hanno permesso a Patrizia e Sabina di arrivare fino in fondo al percorso formativo. L'esperienza londinese è stata «piena di emozioni e di nuovi stimoli anche grazie al confronto con le colleghe inglesi – dice Sabina -: non vedo l’ora di mettere in pratica i loro consigli e di far tesoro dei loro suggerimenti per far vivere alle mie clienti una beauty experience indimenticabile anche quando si ha poco tempo a disposizione».

«Porterò sicuramente con me la voglia di conoscere e sperimentare – continua la NaïmAngel -, di mettermi sempre in gioco e di essere ancora più digital addicted. La mia prossima sfida sarà quella di personalizzare sempre più la consulenza che offrirò alle mie clienti, soddisfacendo tutti i loro bisogni in meno di 10 minuti!».

Il desiderio di migliorarsi è parte del DNA della Beauty Expert: ecco perché Naïma punta sull'«investimento continuo nella formazione del personale – conclude Fabio Lo Prato – Un investimento portato avanti sin da quando è nata Naïma e che regala una shopping experience unica non solo nei Naïma Beauty Store ma anche online attraverso i volti, le immagini e le parole della nostra risorsa più importante: i NaïmAngels».

«I NaïmAngels incontrati in questo percorso – racconta Daniela Pistoia, Corporate Education Manager Estée Lauder Companies – ci hanno conquistato per la loro voglia di partecipare e mettersi alla prova: la sfida sul mondo digitale e su come interagire con una consumatrice "social addicted" è stata raccolta da tutto il gruppo. Complimenti!».

«Un esempio – continua Pistoia - sono le due vincitrici, Patrizia e Sabina, che hanno partecipato al progetto ognuna con il proprio stile, differente e distintivo allo stesso tempo. Ci tengo a sottolineare che i risultati derivati da questo progetto sono stati determinati dalla passione e dal desiderio di fare entrare il cliente in un mondo beauty contemporaneo ricco di esperienza».

Siete curiose di conoscere tutti i beauty secrets dei NaïmAngels? Continuate a seguire gli hashtag #naïmaskincaremaster #esteelauder #clinique