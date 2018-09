Entra nel mondo Naïma e scopri i beauty tips che i NaïmAngels, grazie al Naïma Skincare Master powered by Estée Lauder e Clinique, ti sveleranno

Estée Lauder e Clinique hanno dato vita, insieme a Naïma, al progetto “Naïma Skin care Master”, una formazione innovativa e digital oriented per i NaïmAngels, beauty expert capaci di offrire ai loro clienti sia un’esperienza completa e personalizzata in store sia un continuo aggiornamento sulle migliori tendenze attraverso i canali digital.

Esperienza e aggiornamenti che diventano sempre più importanti: cambia la tecnologia e cambiano le nostre abitudini, anche in fatto di bellezza; tante ore davanti a un computer si traducono spesso in una maggiore stanchezza per il nostro contorno occhi e per la pelle del viso.

Lo sanno bene Clinique ed Estée Lauder, da sempre all’avanguardia nella ricerca, e i NaïmAngels degli oltre 220 Beauty Store Naïma, la nuova insegna di profumerie lanciata nel gennaio 2017.

Molti fra voi staranno leggendo questo articolo su un tablet o uno smartphone: ogni giorno trascorriamo circa cinque ore con lo sguardo puntato sul nostro device, perché vogliamo informarci, rispondere a un messaggio su WhatsApp o mettere like a una foto su Instagram.



Dall’alba al tramonto, la pelle è bombardata da aggressioni ambientali, che ne danneggiano la barriera di protezione e ne indeboliscono le difese naturali, e dalla luce blu, una luce ad alta energia emessa da fonti naturali, come il sole e da fonti artificiali come smartphone, tablet, schermi della tv e del computer e luci a led.

Il risultato? Invecchiamento cutaneo precoce, pelle spenta e occhiaie: piccoli difetti e imperfezioni che non sfuggono a un occhio attento.

Protezione dall’inquinamento e protezione dagli schermi dei device: sono queste le principali necessità della donna contemporanea.

Dove trovare la risposta a queste esigenze? Le profumerie sono pronte a soccorrerci, ma i NaïmAngels hanno la marcia in più per fornire una consulenza unica e specializzata, adatta a ogni singolo cliente. Grazie al percorso di up skilling Naïma Skincare Master, i beauty expert sono pronti a insegnarti come cancellare la fatica dal contorno occhi con dei semplici gesti.

Perché, per esempio, non provare l’efficacia di Advanced Night Repair Eye Supercharged Complex miscelato al correttore Double Wear Concealer SPF 10, per uno sguardo subito più luminoso e riposato?

Formulato proprio per chi è digital addicted come noi, il nuovo contorno occhi Advanced Night Repair Eye di Estée Lauder assicura 24 ore di idratazione grazie all’alta concentrazione di acido ialuronico; di giorno garantisce una protezione antiossidante dalla luce blu naturale e di notte potenzia la riparazione cellulare compromessa dalla luce blu artificiale.

In tre settimane addio occhiaie!

Ma non solo contorno occhi: contro le aggressioni ambientali è necessario pensare a uno scudo per tutto il viso come Dramatically Different Hydrating Jelly, DDHJ, il primo idratante cristallino di Clinique. Dalla texture acqua gel, super leggera e oil free, protegge la pelle dall’inquinamento grazie alla tecnologia CleanShieldTechnology che è in grado di trattenere l’idratazione fin da subito e nelle successive 24 ore.

Parola d'ordine: DETOX & PRETOX! Se il nostro obiettivo è una pelle luminosa, prima della DDHJ niente è meglio della Clarifying Lotion di Clinique, che libera con delicatezza la superficie cutanea da ogni forma di desquamazione rivelando una pelle più fresca e sana.

Per scoprire i beauty tips dei NaïmAngels e seguire il loro percorso segui gli hashtag #naïmaskincaremaster #esteelauder #clinique!