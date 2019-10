Occhi stanchi? Contorno occhi spento? Provate gli eye patch idratanti, anti-age e defaticanti. Ecco i migliori

Notte insonne, ore davanti al pc, stanchezza: sono queste le cause che determinano gonfiori e pelle spenta nella zona del contorno occhi.

Il rimedio migliore, oltre a un sano stile di vita, si chiama maschera contorno occhi (meglio nota come "eye patch"): in tessuto imbibito, gli eye patch sono arricchiti di principi attivi dall'azione defatigante, decongestionante, idratante e anche anti-age.

Abbiamo provato per voi 10 proposte diverse: ecco le migliori maschere per il contorno occhi secondo Grazia.it.

Maschera idrogel con olio di Cocco, assicura un’idratazione intensa e un effetto lifting.

La texture idrogel regala una sorprendente freschezza dall’azione lenitiva. Arricchito con acido ialuronico e zuccheri idratanti di tre pesi molecolari diversi, questo patch occhi anti-età agisce contrastando la formazione di borse e i segni dell’invecchiamento.

Questa maschera occhi in hydrogel permette di sgonfiare le borse in 15 minuti. Arricchita con estratti di tè verde, ginko biloba e aloe, dalle proprietà decongestionanti e idratanti, drena e defatiga il contorno occhi per uno sguardo più luminoso.

Fa apparire all'istante più fresca l'area del contorno occhi grazie alla tecnologia Advanced Night Repair: in soli 10 minuti, lo sguardo appare rigenerato, rinnovato, le linee levigate e la pelle idratata.

Con i suoi 160 micro-coni a base di acido ialuronico, riduce le rughe a zampa di gallina e idrata la zona perioculare.

Questa maschera, arricchita con estratto di liquirizia, idrata e rende più luminosa la pelle del contorno occhi.

Patch occhi in idrogel a effetto anti-fatica, svolge un'azione anti gonfiore, anti occhiaie e anti età.

Due patch neri a forma di cigno coprono la zona sotto gli occhi fino alle guance per combattere le occhiaie e rassodare la pelle.

Questi pratici patch in tessuto sono arricchiti con acqua di Fiordaliso ed estratto di Centella che aiutano a migliorare l'aspetto di borse e occhiaie, donando freschezza allo sguardo.



Idratano intensamente e decongestionano la zona del contorno occhi grazie al Sangue di Drago (antinfiammatorio e cicatrizzante) e all’Acido Ialuronico (idratante, elasticizzante e anti-age). L'Arnica, invece, riduce le borse.

Credit ph: Pexels, Unsplash