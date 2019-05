L'alimentazione non basta: per assicurarsi i migliori nutrienti per pelle, capelli e unghie, è bene scegliere un integratore ad hoc. Qui vi spieghiamo perché

A dirlo sono le ricerche: siamo sempre più attenti in fatto di stile di vita e alimentazione corretta. Negli ultimi anni, infatti, è aumentata la consapevolezza che la bellezza esteriore, come la salute di pelle, capelli e unghie, richiede particolari attenzioni, a partire dal cibo che viene assunto durante la giornata.

Non c'è quindi da stupirsi se oltre a una dieta bilanciata e ad abitudini sane (skincare incluso), oggi l'attenzione è anche sugli integratori, alleati della nostra alimentazione.

La domanda che, però, molti si pongono è: sono davvero utili?

Se il vostro obiettivo è migliorare la salute di capelli, pelle e unghie, la risposta non può che essere positiva. Ecco perché.

Gli integratori sono alleati per chi ha una vita frenetica

Gli integratori di bellezza favoriscono l'assunzione di alcuni principi nutritivi che possono contribuire alla benessere della nostra pelle, dei nostri capelli e delle unghie. Questo perché nella maggior parte dei casi, a causa di una vita frenetica e stressante, non riusciamo a colmare le necessità nutrizionali intaccando anche la salute della nostra cute.

Gli integratori possono apportare vitamine e nutrienti utili per pelle e capelli

Vitamina C, silicio, biotina e ferro sono solo alcune delle sostanze nutritive che possono fare del bene alla nostra pelle e alle nostre chiome perché favoriscono la formazione del collagene e del tessuto connettivo, mentre il selenio e lo zinco contribuiscono al mantenimento di unghie sane.

Non sempre il nostro corpo riesce con l'alimentazione (anche quando corretta) ad assimilarne le quantità giuste: potrebbe essere utile supportare la dieta quotidiana con un integratore ad hoc che possa aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi di salute e di bellezza.

Gli integratori aiutano a combattere le rughe in maniera più efficace e profonda dall'interno

Perché agiscono dall'interno grazie a un mix di sostanze nutrienti. Quelle “star” sono, oltre alla famosa vitamina C (nota come acido ascorbico), le antocianine (contenute nelle arance rosse) che, insieme ad altri antiossidanti, come lo zinco, proteggono dal fotoinvecchiamento e dalla iperpigmentazione.

Gli integratori rendono le unghie più forti

Queste sostanze, associate ad altri elementi come il selenio, contribuiscono a dare forza alle unghie: addio macchie, debolezza e sfaldamenti!

Gli integratori rivitalizzano i capelli

La biotina e il silicio sono validi alleati anche per la salute e la bellezza delle chiome: la prima favorisce la formazione del tessuto connettivo, il secondo è necessario per gli enzimi coinvolti nella sintesi di collagene.

Un nuovo prodotto di benessere? Arriva da Swisse!

Si chiama Capelli, Pelle, Unghie Formula Liquida, una formulazione multinutriente per prenderti cura di capelli, pelle e unghie che contiene:

- Biotina, che contribuisce al mantenimento di capelli e pelle sani.

- Selenio, che contribuisce al mantenimento di unghie sane.

- RED ORANGE COMPLEX®: un estratto di arance rosse di Sicilia, coltivate, raccolte e lavorate alle pendici dell’Etna per mantenerne le esclusive proprietà benefiche.

Il RED ORANGE COMPLEX® H è un estratto standardizzato ottenuto dal succo di tre tipologie di arance rosse di Sicilia (Citrus sinensis (L.) varietà Moro, Tarocco e Sanguinello) coltivate in una

specifica area intorno all'Etna.

L'escursione termica a cui sono sottoposte conferisce alle arance proprietà uniche, garantendo al RED ORANGE COMPLEX® un mix specifico di antocianine, acidi idrossicinnamici, flavanoni e acido ascorbico, tutte sostanze antiossidanti.

Cosa aspettate a fare il pieno di bellezza?





Credit ph: Shutterstock