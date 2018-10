Ci sono poche e semplici regole per essere impeccabile per un invito all'ultimo momento e una di queste è avere una pelle perfetta e riposata



Ed ecco che torni a casa dopo una lunga giornata e mentre stai eliminando il trucco dal viso, ti si illumina il cellulare con una notifica. Pensi subito che sia la tua migliore amica che vuole raccontarti com'è andato l'ultimo appuntamento con il suo nuovo lui. Sbirci lo schermo e devi sbattere le palpebre qualche volta, perché proprio non credi ai tuoi occhi. Mai avresti pensato che si facesse sentire dopo così tanto tempo. Ma si sa, le relazioni speciali fanno sempre giri strani e può succedere che alla fine si ripresentino, magari con un invito per una cena tutte insieme come ai vecchi tempi tra una settimana. È la tua amica storica, quella del gruppo con cui uscivi sempre, ma con cui purtroppo ti sei persa di vista. Sai già che sarà una serata speciale. E mentre l'emozione ti avvolge, cominci subito a pensare: «Voglio essere al massimo! Come mi vesto? Come mi trucco? Ma soprattutto cosa posso fare per la mia pelle?»



Ci pensiamo noi di Grazia.it a darti una mano.





Se vuoi presentarti a questo appuntamento speciale con una pelle al top, ma ultimamente i ritmi frenetici hanno lasciato qualche segno sul viso, non preoccuparti: non è mai troppo tardi per iniziare a prendersene cura al meglio. Cogli l'occasione di questo invito inaspettato per scoprire la miglior routine di bellezza personalizzata proprio per la tua pelle. Come? Collegandoti al sito www.skinadvisor.olaz.it potrai effettuare un'analisi della tua pelle attraverso un'intelligenza artificiale che individua le tue caratteristiche e i bisogni specifici della tua pelle con un selfie, consigliandoti i trattamenti Olaz più adatti per te.

E non temere: bastano solo 7 giorni per ottenere una pelle idratata e visibilmente più giovane con Olaz Regenerist Crema Intensiva Anti Età 3 Zone

La pelle poi sarà la perfetta base fresca e radiosa che illuminerà il tuo sorriso durante la serata con le tue amiche.

La skincare è infatti l'inizio da cui partire per il tuo look, ma anche l'elemento essenziale per concluderlo davvero alla perfezione.





Per quanto riguarda l'outfit invece, la scelta migliore parte innanzitutto dal sentirsi a proprio agio. Sarà una serata bellissima, ma anche ricca di emozioni e ricordi, e sentirti bene con il tuo look è la cosa più importante.

Scegli un abito semplice, che arrivi sotto al ginocchio, o una gonna midi, abbinata a una camicia: sono la scelta più elegante ed effortless chic che tu possa fare.

Non dimenticare il make up che deve essere naturale e glowy, con un tocco di illuminante sugli zigomi, mascara nero e labbra rosa glossate.

Scopri come si preparano Lia e le sue amiche…

Olaz Skin Advisor