Arriva da Sephora la prima linea per la cura della pelle creata da Huda Kattan: Wishful

Tra le donne più influenti del settore cosmetico, Huda Kattan è diventata celebre con l'amatissimo brand di make up Huda Beauty, e lancia ora la sua linea interamente dedicata alla skincare.

Facendo tesoro dell'esperienza acquisita in oltre dieci anni di attività dedicata alla bellezza, Huda ha deciso di racchiudere tutto il suo expertise in una gamma di prodotti per la cura della pelle delicati, semplici ed efficaci, destinati a diventare cult.

Wishful nasce dai feedback delle sue follower, dalle loro necessità e dalle richieste di avere prodotti semplici da usare, ma dai risultati visibili, immediati e a lungo termine.

La gamma Wishful arriva da Sephora con l'uscita di vari prodotti durante l'anno, a partire da febbraio 2020.

Ognuno di essi soddisferà un'esigenza specifica della pelle, basandosi su ingredienti tra i più potenti ed efficaci disponibili attualmente nel settore cosmetico.

Testati a lungo da Huda in persona, sarà come da tradizione lei stessa a raccontarli, spiegando tecniche di applicazione e consigli su come usarli.

Il prodotto di debutto della linea Wishful è Yo Glow Enzyme Scrub, un esfoliante viso delicato ma potente, che illumina l'incarnato spento all'istante. La sua formulazione combina tre elementi in uno: enzimi di ananas e papaya, acidi della frutta BHA e AHA, e scrub fisico delicato, per esfoliare la pelle, eliminare cellule morte e impurità, e rivelare la radiosità dell'incarnato.

Wishful è disponibile su www.sephora.it dal 16 febbraio e nei Beauty Store Sephora dal 17 febbraio.