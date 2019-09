Un nuovo detergente che la redazione di Grazia, insieme a 50 lettrici, ha provato con risultati eccezionali: vi diciamo perché, anche voi, non ne potrete fare più a meno

Il primo gesto di bellezza indispensabile contro imperfezioni e pelle spenta è la detersione. Solo un'accurata pulizia potrà far emergere la naturale luminosità del viso.

Lo sa bene Caudalie che ha da poco inserito in una delle sue linee top, Vinopure - ideata per pelli miste e grasse - un nuovo detergente viso: lo abbiamo provato per voi in anteprima, insieme a 50 lettrici di Grazia.it.

In questo articolo vi spieghiamo tutti i plus del prodotto (spoiler: crea addiction!).





Si chiama Gel Detergente Purificante, è un gel rinfrescante privo di solfati e sapone che deterge in profondità i pori senza seccare la pelle e che, come ha affermato Mathilde Thomas, fondatrice del brand francese, «aiuta le donne a ritrovare una pelle bella ed equilibrata».

Gli ingredienti: un mix di elementi naturali ed efficaci

Nel cuore della formula di Gel Detergente Purificante c'è, come per gli altri prodotti della linea, un complesso brevettato Caudalie che associa i polifenoli di vinaccioli d'Uva antiossidanti e 6 oli essenziali bio purificanti: Lavanda, Melissa, Citronella, Geranio, Menta Piperita e Rosmarino.

Se il Geranio ha una potente azione antibatterica, la Lavanda favorisce la rigenerazione della pelle e contrasta l'acne; infine, la Menta Piperita regala un effetto rinfrescante e rivitalizzante. Accanto a questo portentoso complesso, nella lista degli ingredienti troviamo anche l'Acido Salicilico esfoliante 100% naturale, estratto dalla pianta Gaultheria (originaria dell’Asia) e l'Acqua d’Uva bio - estratta da acini d’uva bio del Sud della Francia - idratante, lenitiva e antiossidante.

La promessa del Gel Detergente Purificante è tutta nel nome: pulizia purificante. Ma funziona davvero? La parola alle lettrici seguite da una editor di Grazia che ha provato il prodotto giudicandolo un «mai più senza».





Pelle subito più detersa e purificata

Il primo risultato del test la dice lunga: il 100% delle intervistate ha dichiarato che, dopo aver usato quotidianamente il detergente, la pelle è apparsa più detersa e purificata. Il merito è del complesso brevettato che agisce come uno scudo protettivo per contrastare la proliferazione del batterio responsabile delle imperfezioni e aiuta a ridurre l’ossidazione del sebo, causa principale dell’incarnato spento e dell’infiammazione dei pori.

Più idratazione, meno imperfezioni per un'efficacia senza uguali

Risultati oltre le aspettative pure sul fronte idratazione e lotta ai punti neri e brufoli. In entrambi i casi, oltre il 73% delle lettrici ha notato una pelle che resta idratata per tutta la giornata e una riduzione visibile delle imperfezioni.

Sei tester su dieci, inoltre, hanno giudicato questo gel detergente più efficace rispetto ad altri, affermando (77%) di voler continuare a usare Gel Detergente Purificante anche dopo la fase del test.

Nel complesso, il giudizio delle lettrici è davvero molto positivo: l'88% ha assegnato una valutazione da molto buono a ottimo. Complimenti!





Non servono altri motivi per convincervi a provare il nuovo detergente Vinopure che trovate in farmacia e parafarmacia, nelle boutique Caudalie e sul sito caudalie.com.

Aggiungiamo soltanto qualche beauty tips per utilizzarlo al meglio: applicatelo sulla pelle umida evitando il contorno occhi e massaggiate fino a ottenere una leggera schiuma, infine risciacquate e proseguite con la beauty routine Vinopure di Caudalie.

Per scoprire meglio tutta la linea Vinopure follow the hashtag #Vinopuresolution e #Cleanbeauty e leggete il nostro articolo!