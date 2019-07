Pelle grassa e imperfezioni? Provate la nuova beauty routine di Caudalie: qui vi raccontiamo perché vi piacerà (da subito)

Pelle lucida, pori ostruiti, grana irregolare e imperfezioni della pelle sono alcune delle problematiche più diffuse: secondo una ricerca francese, ad affrontarle, anche quotidianamente, sono quasi 9 donne su 10.

L'alimentazione e uno stile di vita sano sono alleati di bellezza fondamentali, ma è la beauty routine a fare la differenza. Lo sa bene Caudalie che, con la gamma Vinopure, ha pensato proprio a noi donne che desideriamo trattamenti efficaci ma allo stesso tempo dalla texture piacevole, in grado di liberare la pelle, migliorare il colorito e...darci una ventata di freschezza!





È il nome stesso, Vinopure, a suggerirlo: l'obiettivo è purificare la pelle con trattamenti - da utilizzare ogni giorno – che hanno nel cuore l'ingrediente star del brand francese: i polifenoli di vinaccioli d'uva, noti per il loro potere antiossidante.

Per questa linea è stata messa a punto nei laboratori una nuova formula brevettata che combina i polifenoli con un mix di sei oli essenziali bio purificanti (lavanda, citronella, geranio, rosmarino, melissa e menta piperita). Il risultato è un complesso brevettato che combatte sia la proliferazione del batterio Pacnes, responsabile degli inestetismi, sia l'ossidazione del sebo che è la principale causa di infiammazione dei pori e del colorito spento.

Non solo. Nell'innovativa formula troviamo anche l'Acido Salicilico 100% naturale: ricavato dalla Gaultheria, pianta originaria dell’Asia, ed estratto allo stato puro, permette di liberare e restringere i pori con un delicato effetto esfoliante. Infine, l'Idrolato di Rosa Bio, ottenuto da rose biologiche del bacino del Mediterraneo, idrata, lenisce e regala luminosità all'incarnato.





Gli oli essenziali bio: un concentrato di efficacia per lottare contro le imperfezioni

Da sempre Caudalie prende dalla natura gli ingredienti di bellezza che rendono unici, efficaci e sensorialmente sorprendenti, tutti i suoi trattamenti. E anche per Vinopure la tradizione è rispettata a partire dalla scelta degli oli essenziali bio – tra cui Geranio, Lavanda e Menta piperita – che migliorano la performance dei prodotti. Vediamo insieme come.

L'olio essenziale di Geranio Rosato è stato selezionato perché apporta sollievo alle pelli, anche quelle più sensibili, grazie alla sua azione rigenerante. È noto per la sua potente azione antibatterica.

L'olio di Lavanda ibrida (Lavandina), associazione della Lavanda Vera e della Lavanda Selvatica, favorisce la rigenerazione della pelle e contrasta l'acne.

Infine, la Menta Piperita svolge un'azione rinfrescante e rivitalizzante.

Scopriamo nel dettaglio tutta la linea Vinopure, inclusa una novità must-try che troverete presto in farmacia e parafarmacia, nelle boutique Caudalie e sul sito caudalie.com





Vinopure: una gamma completa di trattamenti naturali

Vinopure è oggi una linea ancora più completa. Dopo la lozione, il siero e il fluido viso, da settembre sarà disponibile un nuovo prodotto per la detersione che la redazione di Grazia, insieme a 50 lettrici, sta provando in anteprima per voi con risultati eccezionali.

Vi anticipiamo soltanto alcune sensazioni e impressioni: la pelle del viso ci è apparsa subito più luminosa e purificata già dal primo utilizzo. In più, la texture e la profumazione rendono l'esperienza della detersione davvero unica! Siamo sicure che anche voi, come noi, non ne potrete fare più a meno: presto vi spiegheremo perché.

Ma prima di svelarvi la novità di settembre, vi raccontiamo come utilizzare, step by step, tutti gli altri prodotti Vinopure per rendere la vostra pelle ancora più bella!





Lozione Purificante Pelle Perfetta

Purifica dolcemente la pelle, anche quella più sensibile, e contiene Acqua d'Uva bio che dona idratazione.

Il beauty tip: va applicata mattina e sera su viso, collo e décolleté con un dischetto di cotone senza risciacquare perché prepara il viso all'applicazione degli altri trattamenti Vinopure.





Siero Infusione Anti-Imperfezioni

Riduce le imperfezioni grazie all’azione dell’Acido Salicilico e alla nuova formula brevettata di Vinopure. L’Idrolato di Rosa bio regola la produzione di sebo e ne limita l’ossidazione, mentre l’Acido Ialuronico idrata la pelle. In più, ha una texture leggera che non unge e viene immediatamente assorbita dalla pelle. Può essere utilizzato anche solo localmente sulle irregolarità perché ha una leggera azione esfoliante anti-imperfezioni.

Il beauty tip: prima di applicare la crema, lasciate passare qualche minuto.





Fluido Effetto Mat Pelle Perfetta

Da un lato, la polvere di Silice dona un effetto mat immediato alla pelle, dall’altro, l’Idrolato di Rosa e la Vitamina B3 ne regolano la luminosità: grazie a questo fluido viso, che completa l'azione del siero, l'incarnato riacquista la sua naturale luminosità.

Il beauty tip: utilizzatelo anche come base per il make-up!





