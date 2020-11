La ricerca dell'eccellenza ruota intorno al tempo, così come la bellezza. La storia di Galénic parla di libertà, di unione tra scienza e raffinatezza, e di donne che si inseguono nel tempo

Interno laboratorio, una sera di settembre del 1977, nel cuore di Parigi

Ci è voluto tempo per ultimare la formulazione del trattamento viso perfetto.

Nella mente del farmacista Pierre Fabre si sono susseguiti dettagli minuziosi in una continua ricerca dell'efficacia, della sensorialità, della raffinatezza delle creme viso.

Il farmacista si è guardato attorno a lungo per cogliere i cambiamenti della società parigina: le donne avevano voglia di libertà, diritti, indipendenza. Come una Senna in piena gridavano ad alta voce il bisogno di essere se stesse.

Pierre Fabre decise di omaggiare la femminilità, donando loro l'eccellenza dermocosmetica.

Ciò a cui ambiva nel suo laboratorio quella sera di fine anni 70 era unire efficacia ed emozione, scienza e raffinatezza, formulazioni rigorose e sensorialità in un unico prodotto.

Creò così un nuovo brand d'eccellenza che racchiudeva in sé tutto il mondo femminile.

Per suggellare l'eccellenza tanto ricercata aveva bisogno di un nome.

Pensò che nulla più della scienza galenica, l'arte di assemblare i componenti più adatti per assicurare l'efficacia delle sostanze attive, procurando al contempo emozioni e piacere ai sensi, fosse in grado di unire la passione millenaria, la sensorialità, la massima efficacia e il rigore farmaceutico della sua professione.

Il nome era già scritto da tempo: Galénic.

Esterno incrocio urbano, un pomeriggio del 2020, in centro a Milano

Resta ferma in piedi davanti al semaforo diventato verde qualche secondo in più in sovrappensiero.

"Avrò risposto a tutte le mail? Avrò chiuso tutti i lavori della giornata? E ora, cosa devo fare?"

Appena uscita dall'ufficio, sta andando a prendere i bambini a scuola, ha mezz'ora di tempo, e decide di dedicarli a se stessa e al gesto che ormai da tempo accompagna il momento prima di andare a letto.

Si ferma in farmacia dove sa che troverà ciò di cui ha bisogno la sua pelle.

"Buonasera, come posso esserle utile?"

"Galénic Secret d'Excellence, la mia crema viso"

Gestire il tempo di una vita frenetica non è facile.

Ci vuole, in un certo senso, rigore e disciplina.

Ma lei sa bene che quei minuti serali dedicati alla cura della propria pelle sono il tempo speso meglio per se stessa, per la sua bellezza e per il suo desiderio di femminilità.

Un po' come facevano le ragazze francesi degli anni 70.

E chissà se Pierre Fabre nel suo laboratorio, quando creava il trattamento perfetto per le donne, avrebbe mai immaginato che il loro desiderio sarebbe rimasto immutato negli anni a venire: essere se stesse. Con l'aiuto di un trattamento d'eccellenza.

Galénic Secret d'Excellence La Crema incarna il savoir-faire del marchio: è il trattamento anti-età globale di ultima generazione per ritardare, correggere e prevenire i segni del tempo, grazie al complesso Age Delay.

La sua formulazione CRISTAL FUSION™ contiene un mix di attivi (tra cui l'alga delle nevi, un organismo capace di difendersi e sopravvivere a temperature estreme) come racchiusi in fiocchi di neve, pronti a fondersi sulla pelle durante l'applicazione.

La texture, voluttuosa e ricca, e la profumazione inebriante completano l'esperienza di applicazione, che trasforma la skincare in un momento speciale della giornata, che non si vede l'ora di vivere.

Adesso, come negli anni 70.