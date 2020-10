I trattamenti Galénic hanno scritto la storia della cosmesi. Nel farlo c'è voluta passione, impegno, eccellenza e... tempo

C'è un solo segreto per raggiungere l'eccellenza: il tempo.

Tutto ruota intorno al tempo.

Indispensabile per formulare la galenica più sofisticata, necessario per trovare gli ingredienti più idonei, preziosi ed efficaci: il tempo è il più grande alleato per la bellezza.

Lo sa bene Galénic, marchio francese per la cura della pelle, che dagli anni 70 crea formulazioni d'eccezione che caratterizzano i suoi trattamenti viso.

La ricerca della perfezione e la continua ricerca hanno portato i maestri-formulatori Galénic a creare trattamenti dalle formule inedite, raffinate ed efficaci, che sono diventati di culto e hanno fatto la storia della skincare.

Il savoir-faire del marchio è incarnato in pieno dal trattamento globale anti-età di ultima generazione, che racchiude in sé tutti i segreti per raggiungere l'eccellenza: Secret d'Excellence La Crema [Age Delay Complex].

Si tratta del più recente e più potente trattamento Galénic per ritardare, correggere e prevenire i segni del tempo.

Con il suo complesso Age Delay è in grado di congelare il tempo e di rallentarne il corso, grazie a un ingrediente attivo d'eccezione: l'alga delle nevi, un organismo dallo straordinario potere che gli consente di difendersi e sopravvivere alle temperature più rigide.

Ritroviamo il medesimo potenziale in Secret d'Excellence La Crema, per la quale Galénic ha messo a punto una struttura galenica inedita: CRISTAL FUSION™.

Il complesso di attivi, associato ad acido ialuronico, vitamina B3 e burro di karitè, è conservato all'interno di una formula ispirata all'alta gioielleria: come se fosse custodito in un piccolo prezioso scrigno, il mix di attivi è mantenuto nella sua matrice in minuscoli fiocchi di neve.

A contatto con la pelle, i fiocchi si fondono, liberando così i principi attivi sul viso.

I risultati: rughe levigate, pelle idratata, colorito uniformato, grana affinata e maggior radiosità dell'incarnato.

La firma sensoriale sulla pelle è un'altra importante caratteristica dei trattamenti Galénic, che trasformano l'applicazione in un momento da dedicare a sé stesse.

La texture di Secret d'Excellence La Crema è voluttuosa, morbida e ricca, ma diventa leggera e penetrante come un siero, una volta applicata: bianca immacolata, si fonde sulla pelle e si scioglie come neve al sole.

La sua firma olfattiva è caratterizzata dalla nota fresca e floreale di mughetto, rosa e fiore di ribes, per poi rivelarsi con la nota primaverile di lampone, prugna e gelsomino, e chiudersi con sentori caldi di patchouli e ambra muschiata.

La gamma Secret d'Excellence si completa con il Siero Concentrato dalla texture ultra-fluida che si applica prima della Crema.

Il tempo per ricercare, per creare, il tempo da rallentare, il tempo da dedicare a sé stesse: sono questi i segreti della bellezza secondo Galénic, che permettono di raggiungere l'eccellenza.

Scopri dove acquistarlo ed entra nell’universo della skincare d'eccellenza.