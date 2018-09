A ottobre torna la campagna Nastro Rosa per sensibilizzare sul tumore al seno e ricordare l'importanza della prevenzione. Scopri tutti i dettagli nell'articolo

Una donna italiana su otto ha avuto a che fare, durante il corso della sua vita, con un tumore al seno che rappresenta la neoplasia più frequente nel genere femminile. Ogni anno, infatti, ci sono circa 50mila nuove diagnosi.

La buona notizia è, però, che la ricerca può fare davvero la differenza: grazie all'impegno dei ricercatori e degli esperti, sono stati raggiunti traguardi importanti, portando all'87% la possibilità di sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi. Ma c'è ancora molto da fare per sconfiggere il tumore.

Ecco perché anche quest'anno non poteva mancare l'appuntamento con la Breast Cancer Campaign (BCC). Ideata 26 anni fa da Evelyn H. Lauder e promossa da The Estée Lauder Companies in collaborazione, in Italia, per il quarto anno consecutivo, con AIRC, Associazione italiana per la ricerca sul cancro, ha come simbolo il famoso nastro rosa, indossato per ricordare l'importanza della prevenzione.

Simbolo di una lotta che ha un obiettivo ambizioso ma possibile: puntare al 100% di sopravvivenza al tumore.

Quest’anno a dare il via alla mobilitazione in Italia sarà l’illuminazione in rosa del Foro Romano nel Parco archeologico del Colosseo, in particolare l’Arco di Tito, la Casa delle Vestali e la Via Sacra, tutti monumenti particolarmente rappresentativi del nostro Paese, la sera di martedì 2 ottobre.

Madrina italiana di questa edizione è la campionessa mondiale di scherma Margherita Granbassi.

«Indosso con grande orgoglio questo nastro rosa – racconta - per ricordare a tutte le donne e a tutti gli uomini l’importanza della prevenzione e per rinnovare il mio sostegno concreto ai tantissimi ricercatori AIRC impegnati a rendere il tumore al seno sempre più curabile. Per questo è necessario non fermarsi e garantire continuità al lavoro dei nostri scienziati, lo dobbiamo soprattutto alle tante donne che ancora stanno aspettando le giuste risposte per vincere la loro battaglia».



Una battaglia che parte dal presente con un messaggio, quello della Breast Cancer Campaign, semplice ma d'impatto: it’s #TimeToEndBreastCancer!

Per sostenere l'attività di AIRC, The Estée Lauder Companies Italia devolverà 5 euro per ognuno dei seguenti prodotti venduti nel mese di ottobre: Aveda Bcc Hand Relief™ Moisturizing Creme with Shampure Aroma, Bumble & Bumble Bcc Thickening Spray, Clinique Dramatically Different Moisturizing Lotion+, Clinique Take the day off challenge, Darphin Intral Redness Relief Soothing Serum, Estée Lauder Advanced Night Repair Synchronized Recovery Complex II, La Mer The Cleansing Micellar Water, Origins Drink up™ Intensive Overnight Mask (in questo caso il ricavato sarà devoluto al 100% ad AIRC), mentre Lab Series sosterrà la campagna attraverso una donazione.

Alla raccolta fondi si accompagnerà un’intensa attività di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico: nel mese di ottobre AIRC e The Estée Lauder Companies Italia diffonderanno contenuti informativi e di ispirazione che possono fare la differenza nella lotta al tumore al seno, sia sui mezzi di comunicazione tradizionali sia sul web.

Segui anche tu la campagna sui social network: follow the hashtag #TimeToEndBreastCancer #NastroRosaAIRC.